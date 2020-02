Was bleibt, sind Erinnerungen

Br.-Vilsen/Weyhe – Renate und Reinhard Bauer haben ihren Sohn 34 Jahre lang gepflegt. Haben ihn umsorgt, bei verschiedenen Therapien begleitet und ihm so viel Freude wie nur möglich bereitet. Jetzt ist ihr Sohn tot. Jörn Bauer war 54 Jahre alt, als im Sommer 2018 sein Herz aufgehört hat zu schlagen. Der große Platz, den Jörn Bauer im Leben seiner Eltern einnahm, ist nun leer. Was ihnen bleibt, sind Erinnerungen, eine Kette von ihrem Sohn und Fotos. Halt findet das Ehepaar in der Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern in Bruchhausen-Vilsen.

„Es ist hilfreich, wenn jemand aus der Gruppe etwas erzählt. Denn oft merkt man: Es geht nicht nur mir so“, erklärt die 77 Jahre alte Renate Bauer. Aktuell sind bei den regelmäßigen Treffen zwischen acht und zwölf Leuten dabei, wie die Ansprechpartnerin der Gruppe, Ulla Kirberg, erzählt. Sie selbst weiß aus eigener Erfahrung, warum die Gruppe guttut. „Man erkennt sich in den Gedanken und Geschichten der anderen wieder“, erklärt sie. Das ist aber noch nicht alles: „Es gibt unterschiedliche Stadien der Trauer. Man erfährt, was auf einen zukommt.“

Die Bauers wohnen in Weyhe und kamen durch einen Zeitungsartikel zur Selbsthilfegruppe. Sie hatten von dem Gedenkgottesdienst gelesen, den die Gruppe seit 2003 veranstaltet. Er findet immer am zweiten Sonntag im Dezember statt, am Weltgedenktag für verstorbene Kinder. Der Gottesdienst war so feierlich und voller Liebe gestaltet und habe so gutgetan, erinnert sich Renate Bauer, dass die beiden seitdem bei den Treffen dabei sind. „Immer wieder darf man alles sagen, was die Welt da draußen schon lange nicht mehr hören will.“

Immer wieder können die Bauers dort ihre Geschichte erzählen, die an einem Buß- und Bettag vor gut 35 Jahren beginnt: Es ist der Abend, an dem ihre beiden Söhne nicht nach Hause kommen. Der Albtraum aller Eltern wird wahr: Ihre Kinder hatten einen schweren Autounfall. Ihr jüngerer Sohn Rene schwebte in Lebensgefahr. Er blieb ein halbes Jahr im Krankenhaus, erholte sich den Umständen entsprechend und lebt heute in Berlin. „Wir haben ihn oft vernachlässigt, das bedrückt uns noch heute“, sagt Renate Bauer. Denn vom Tag des Unfalls an nahm Jörn Bauer einen noch viel größeren Platz im Leben seiner Eltern ein, als Kinder das ohnehin tun.

Jörn Bauer galt am Unfallort als klinisch tot und wurde wiederbelebt. Nach einem halben Jahr Aufenthalt im Krankenhaus hieß es, er sei „gehirntot“, sagt Renate Bauer. Die Ärzte wollten ihn in ein Altenheim verlegen, weshalb das Ehepaar ihren schwerstpflegebedürftigen Sohn von heute auf morgen nach Hause holte. Ohne Vorbereitung, ohne Unterstützung. „Das war Wahnsinn“, sagt sie rückblickend. Ihr Sohn, so erklärt Renate Bauer, musste alle zwei Stunden gelagert werden, sonst hatte er so starke Schmerzen, dass er schrie. „Dieses Schreien höre ich bis heute“, sagt der 81 Jahre alte Reinhard Bauer. Anders konnte sein Sohn sich nicht mitteilen. „Er lag nur da und reagierte auf nichts“, erinnert sich Renate Bauer. Sie gab ihren Job auf, um sich voll und ganz ihrem Sohn zu widmen. Als einer der Ärzte ihr riet, sich um ihr Leben zu kümmern, dachte sie sich zwar: „Der hat gut reden“, fing aber halbtags wieder an zu arbeiten. Morgens kümmerte sich ein Zivildienstleistender um Jörn Bauer. „Das war eine Katastrophe“, sagt Renate Bauer. Die „Zivis“ seien zwar nette Jungs gewesen, aber mit der Situation völlig überfordert gewesen. „Ist ja auch klar, ohne Ausbildung, in dem Alter und dann mit Jörn“, sagt Renate Bauer.

Schließlich bekam Jörn Bauer einen Platz in einem neu eröffneten Rehazentrum in Lesum, die Wochenenden verbrachte er zu Hause. Und er machte Fortschritte: Er lernte, wieder zu sprechen – ja, nein, Papa, Essen und Nati – so nannte er seine Mama Renate. Den Anstoß gab, so erinnert sich Renate Bauer, eine von seinen Katzen, seine Lieblingstiere. Seine Eltern hatten ihn im Garten auf eine Liege gelegt. Dann setzte sich seine Katze auf seinen Bauch. Erstmals hatte Jörn Bauer seit seinem Unfall wieder auf etwas reagiert, erinnert sich Renate Bauer. Im Laufe der Jahre, die er zum Teil zu Hause und zum Teil in verschiedenen Einrichtungen verbrachte, erholte sich ihr Sohn soweit, dass er im Rahmen des betreuten Wohnens alleine leben konnte.

Es gibt noch mehr gute Erinnerungen an die Zeit nach dem Unfall: Zum Beispiel die fast wöchentlichen Ausflüge zu einem Flohmarkt in der Umgebung, bei dem Jörn Bauer eine Yin und Yang-Kette gekauft hatte. Die trug er seitdem täglich, nachts musste sie an einem Haken neben seinem Bett hängen. Heute ist die Kette das liebste Erinnerungsstück der Bauers.

Urlaube in Spanien, an der Nordsee und an der Ostsee seien schöne Erinnerungen. Oder das Konzert von Pink Floyd in Hannover. „Es hat in Strömen geregnet, Jörn war gut eingepackt, aber wir völlig durchnässt“, erzählt Reinhard Bauer. Ebenso erinnern sie sich an die unzähligen Reggae-Festivals, auf die sie ohne ihren Sohn nie im Leben gegangen wären. Oder auch an die Abende oder besser gesagt Nächte in der Bremer Disco „Modernes“. „Wie oft ich in dieser Räucherkammer war“, sagt Reinhard Bauer und schüttelt den Kopf. Das Ehepaar lacht. Doch das Lachen erstickt und die beiden schweigen, schauen auf ihre Hände. „Wir haben das nur für Jörn gemacht“, sind sich die beiden einig. Pink Floyd und Reggae, das ist nicht so ihr Ding. Früher waren sie viel in Österreich, wo Renate herkommt und wo ihre Familie immer noch lebt. Und eigentlich hatten die beiden den Plan, als Rentner nach Österreich zu ziehen. Mit dem Unfall änderte sich alles. Und nun, nach dem Tod ihres Sohns, haben sie nicht einmal die Kraft, die verbliebenen Angehörigen in Österreich zu besuchen.

Der Anruf kam am frühen Sonntagmorgen. Jörn Bauer lebte zu dieser Zeit auf Gut Retzen, der Therapie- und Pflegeeinrichtung, unter anderem für Schwerstpflegebedürftige, in Süstedt. „Er fühlte sich dort sehr wohl, blühte richtig auf und hatte sich in eine Schwesternschülerin verguckt“, erzählt Renate Bauer. Doch am Morgen des 15. Juli 2018 hatte sein Herz nach einem der unzähligen epileptischen Anfälle aufgehört zu schlagen. „Eine große Hilfe war uns auch immer die Hannelore-Kohl-Stiftung mit ihren Angehörigen-Seminaren und telefonischen Beratungen. Auf unser Anraten findet dieses Jahr ein Seminar für Angehörige statt, deren Kinder gestorben sind.“

Renate und Reinhard Bauer fühlen sich kraftlos, lustlos. „Der Antrieb fehlt, alles ist so egal“, sagt Renate Bauer. In ihrem Haus hängen viele Bilder an der Wand, die sie selbst gemalt hat. Aber malen mag sie nicht mehr. „Ich bringe kein Bild zustande“, sagt sie. Nur Mandalas ausmalen, das geht. Auch telefonieren mag sie nicht. Rausgehen auch nicht. Im Juni machen die beiden eine Reha, es geht nach Sankt Peter-Ording. „Es braucht eine ganze Zeit, bis man wieder zu etwas Lust hat“, sagt Ulla Kirberg. Aber auch dann wird das Leben wohl nie wieder so, wie es war.

Die Selbsthilfegruppe:

Die Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern in Bruchhausen-Vilsen besteht seit 1993 und trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat, und zwar um 20 Uhr im Gemeindehaus an der Schönen Reihe. Ansprechpartner sind Ulla Kirberg (Telefon 04275/9640838) und Hans-Friedrich Rothschild (Telefon 04253/801293).