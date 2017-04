Mit Blattgold verkleideter Motorraum ist besonderer Hingucker

„Tunerz Day“ in Nienburg

+ © msa Der historische Golf, der bis unters Dach voll gestopft war, zog viele Blicke auf sich. © msa

Nienburg - Auch das zwölfte Tuning Treffen „Tunerz Day“ am Ostermontag in der Nienburger Wesertorpassage war ein Riesenerfolg. Diese positive Bilanz zog Mitorganisator Friedrich Schlemermeyer. Denn mehr als 500 Besitzer von chromblitzenden Schönheiten waren zu dem markenoffenen Treffen in die Weserstadt gekommen, um ihre Schätze der breiten Öffentlichkeit vorzustellen.