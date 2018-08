Der Brokser Biomarkt kommt wieder

Zweite Auflage für 2019 geplant

+ Fernseh-Köchin Barbara Stadler (rechts) aus Martfeld-Hollen bereitete auf dem Biomarkt live ein Gericht zu. - Foto: Jantje Ehlers

Br.-Vilsen - In diesem Jahr gab es zum ersten Mal eine Biomeile auf dem Brokser Heiratsmarkt. Zu finden war diese an den ersten drei Markttagen auf dem Pferdemarkt-Gelände. In der Mitte des Areals war die Bühne, unter einem Zeltdach positioniert, drumherum die verschiedenen Anbieter und ein Aktionszelt.