Biogas-Anlage in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

Br.-Vilsen - Auf einer Biogas-Anlage in Bruchhausen-Vilsen ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Wehren sind im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Cord Brinker, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen, gab um 17 Uhr Entwarnung: „Alles unter Kontrolle.“ Das Feuer in der Biogasanlage sei gelöscht worden, teilte er auf Nachfrage mit.

Bei Bauarbeiten an einem neuen Fermenter sei es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand am alten gekommen. Die beiden anwesenden Bauarbeiten hätten noch versucht, mit Feuerlöschern gegen die Flammen anzukämpfen, seien damit aber nicht erfolgreich gewesen. Einer der beiden Männer musste mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine Explosionsgefahr habe nicht bestanden, das Gelände wurde allerdings vorsorglich abgesperrt. „Gebrannt hat nur die Hülle.“ Kurz zuvor hatte Kreisfeuerwehr-Sprecher Matthias Thom von deutlichen Schäden an der Anlage gesprochen, ohne bereits Details zu nennen.

Mehr als 100 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Bruchhausen-Vilsen, Asendorf, Kleinenborstel, Dünsen und Martfeld, des Rettungsdienstes des Landkreises Diepholz und vom Versorgungstrupp des Deutschen Roten Kreuzes waren im Einsatz. Dazu kommt die Messstaffel des Landkreises Diepholz aus Kirchweyhe zur Überprüfung auf kritische Gase.

Drehleiter und Hebebühne im Einsatz

Eine Drehleiter aus Sulingen und die Hubbühne aus Bassum erlaubten es den Einsatzkräften, die Glutnester im Inneren des Fermenters zu löschen.

Brinker ging davon aus, dass die verbleibenden Restarbeiten bis 18.30 Uhr abgeschlossen sein würden. Einsatzleiter Michael Ullmann und Kreisbrandmeister Michael Wessels haben sich vor Ort einen Eindruck vom Einsatz gemacht. Dieser sei reibungslos verlaufen, erklärt Brinker, da erst vor einem Vierteljahr am nahegelegenen Kanal eine Wasserentnahme geprobt worden war. Davon profitierten die Einsatzkräfte am Montagnachmittag.

Die Polizei ist mit zwei Beamten aus Bruchhausen-Vilsen sowie zwei weiteren Kräften von der Tatortgruppe der Kripo vor Ort.

