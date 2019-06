Von Bienen und Bauern

Blühstreifen und ein neues Wäldchen in Martfeld-Hollen

+ Sie stehen inmitten des Blühstreifens in Martfeld-Hollen (von links): Imker Werner Warneke, Landwirt Joachim Wicke, Imker Heinrich Kersten, Bezirksförster Lars Pump und Grundstückseigentümer Bernd Meyer. Foto: Karin Neukirchen-Stratmann

Hollen – Bernd Meyer ist Jäger und ehemaliger Landwirt. Die Natur liegt ihm am Herzen. Rund um seinen Hof in Martfeld-Hollen hat er schon früh einige seiner landwirtschaftlichen Flächen für die Anlage von Blühstreifen zur Verfügung gestellt, etwa im Jahr 2016. Damals säte die Jägerschaft Syke dort eine Blühmischung aus, das Saatgut hatte die Deutsche Saatveredelung (DSV) Asendorf zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr wurde auf der Fläche hinter dem Hof und auf der anderen Straßenseite der Kreisstraße 144 die „Imkermischung Verden“ ausgesät, und zwar auf den Flächen von Bernd Meyer, die er an Landwirt Joachim Wicke verpachtet hat.