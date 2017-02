Ein bewegtes Jahr: Till Wittrock absolviert ein „FSJ im Sport“

Asendorf/Br.-Vilsen - Andreas Schnichels spricht von einer „tollen Gemeinschaftsleistung“, Till Wittrock von einem „bewegten ersten halben Jahr“. Win-win also. Till Wittrock freut sich, ein „Freiwilliges soziales Jahr im Sport“ absolvieren zu können, während der TSV Asendorf sowie die Handballspielgemeinschaft (HSG) Bruchhausen-Vilsen/Asendorf und deren Förderverein froh über die Verstärkung sind. Nach Angaben von Spielgemeinschaftsleiter Schnichels kooperieren sie bereits zum zweiten Mal, um eine FSJ-Stelle anbieten zu können. Der HSG-Förderverein übernimmt die gesamten Kosten.

Seit dem 1. Juli 2016 arbeitet Till Wittrock bei der HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf, die vom TSV Asendorf und vom TV Bruchhausen-Vilsen gegründet wurde. Der 19-jährige Kirchweyher war laut Pressemitteilung zuerst im SC Weyhe mit dem Handball in Kontakt gekommen. Ihm wurde klar, dass er sein Talent weiter ausbauen wollte. Als Oberliga- und Verbandsligaspieler in Jugendmannschaften des HC Bremen/Hastedter TSV sammelte er Erfahrungen, bevor er sich nach seinem Abitur im Jahr 2016 um die Stelle als FSJler der HSG bewarb. Es folgte ein Vorstellungsgespräch mit Andreas Schnichels und dem Fördervereinsvorsitzenden Bernd Holthus, die beide als Mentoren wirken – und Till Wittrock nahm das Angebot an.

„Die HSG hat in der Jugendarbeit einen guten Ruf, da wollte ich mich einbringen und Erfahrungen im Alltag eines gut geführten Vereins kennenlernen. Ich war und bin mir sicher, dass ich durch meine Erfahrungen viel in meine zukünftige berufliche Entwicklung einbringen kann“, sagt Till Wittrock. Während seiner 39-stündigen wöchentlichen Arbeitszeit widmet er sich ganz dem Handball. Als hauptverantwortlicher Übungsleiter von zwei männlichen D-Jugendmannschaften, als Betreuer der männlichen C-Jugend und als ehrenamtlicher Zeitnehmer und Sekretär ist er im Einsatz.

Er plant Aktionen und assistiert dem HSG-Vorstand

Neben vielen Stunden in der Dreifeldsporthalle in Bruchhausen-Vilsen nimmt Till Wittrock an allen Trainer- und Betreuerversammlungen der HSG teil, kümmert sich um administrative Angelegenheiten bei der Planung von Aktionen sowie um die Einteilung und die Einsatzbereitschaft des Vereinsbusses. Des Weiteren übernimmt er Aufgaben der Vorstandsassistenz des Fördervereins- und des HSG-Vorsitzenden. Till Wittrock führt und aktualisert die HSG-Telefonliste und in enger Zusammenarbeit mit der Administration die Internetseite.

Innerhalb seines einjährigen Freiwilligendiensts muss er auch eine Lernzielvereinbarung mit der Sportjugend Niedersachsen, der Jugendorganisation des Landessportbunds Niedersachsen, abschließen. „Sein Projekt, ein ,Familien-Spielabzeichen‘ zu organisieren, erfüllte er mit Bravour am 19. November“, lobt Schnichels den FSJler. „Annähernd 100 Personen nahmen an der Veranstaltung in der Dreifeldsporthalle teil und eiferten um die Spielabzeichen Bronze, Silber und Gold. Die ganz kleinen Teilnehmer unterstützte Till Wittrock bei dem neuen Spielabzeichen ,Sonne‘.“ Auch der Träger, der Freiwilligendienst in Göttingen, sei sichtlich beeindruckt von dem Engagement gewesen.

Als krönender Abschluss des ersten halben Jahres schloss der 19-Jährige die „C-Lizenz-Prüfung Handball Leistungssport“ erfolgreich in der Sportakademie Hannover ab. „Auch hier war ich von der Vielfältigkeit im Handball bei der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen überrascht. Eine ebenfalls große Erfahrung, die mich für die Zukunft prägt“, sagt Till Wittrock stolz.

Ausbildung zum Junior-Schiedsrichter steht noch auf dem Plan

In den nächsten Monaten – das freiwillige soziale Jahr endet am 30. Juni – möchte er noch eine Zeitnehmer- und Sekretär- sowie eine Junioren-Schiedsrichter-Ausbildung ablegen.

Die Vorsitzende des TSV Asendorf, Nicole Uhde, Fördervereinsvorsitzender Bernd Holthus und Spielgemeinschaftsleiter Andreas Schnichels wollen nach den positiven Erfahrungen der vergangenen Monate abermals eine FSJ-Stelle anbieten, und zwar ab dem 1. Juli. „Wir sind davon überzeugt, dass wir eine Möglichkeit schaffen, viele Aufgabenbereiche von Dienstleistung über Ehrenamt bis hin zur Projektentwicklung in unseren guten Vereinsstrukturen kennenzulernen“, sagt Schnichels.

Till Wittrock ist sich sicher, auch nach seiner FSJ-Zeit in der Handballspielgemeinschaft Bruchhausen-Vilsen/Asendorf dem Handballsport treu zu bleiben, vielleicht sogar als Spieler der Ersten Herren, der er seit Januar angehört. Außerdem möchte er ein Studium im Bereich Sportwissenschaften aufnehmen.

Mehr gibt es online unter: www.handballverrueckt.de