Betriebe gesucht

Sie verfolgen das Ziel, Firmen und Schüler im Forum zusammenzubringen (von links): Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann, Lisa Peitzmeier-Stoffregen (Leiterin des Gymnasiums), Natascha Rogge (Leiterin der Oberschule), Friederike Ladenthien (Beauftrage für Berufliche Orientierung an der Oberschule) und Judit Hirscher (Verein „Lebenswege begleiten“). Foto: Vivian Krause

Br.-Vilsen – Eine regionale Berufsmesse im Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen soll Betriebe mit potenziellen Praktikanten, Auszubildenden, dualen Studenten und Angestellten zusammenbringen. Geplant ist diese für den 25. und 26. Februar im und vor dem Forum (Auf der Loge). Nun suchen die Organisatoren nach Firmen, die sich dort vorstellen möchten.

Die Messe baue sowohl auf einer Veranstaltung rund um die Pflege vor zwei Jahren als auch auf der regionalen Jobmesse „Handwerk und Gastronomie“ im Jahr 2018 auf. Beide seien laut Judit Hirscher vom Bruchhausen-Vilser Verein „Lebenswege begleiten“ ein Erfolg gewesen. Der Verein, die Oberschule, das Gymnasium und die Samtgemeinde arbeiteten also gemeinsam ein neues Konzept aus: eine regionale Berufsmesse, die sich insbesondere an Schüler der achten Klassen, aber auch jene darüber hinaus richtet. Es handelt sich dabei um eine schulinterne Messe, also für Schüler um eine Pflichtveranstaltung, die vormittags stattfindet. Zudem sind Flüchtlinge, darunter laut Judit Hirscher auch ungelernte Kräfte, die der Verein „Lebenswege begleiten“ betreut, vor Ort.

Um die zwei Tage im Februar mit Inhalten zu füllen, ist das Organisationsteam, bestehend aus Judit Hirscher, Oberschulleiterin Natascha Rogge, Lisa Peitzmeier-Stoffregen, Leiterin des Gymasiums, Friederike Ladenthien, Beauftragte für Berufliche Orientierung an der Oberschule, Jenny Döhl, verantwortlich für die Berufsorientierung am Gymnasium sowie Wirtschaftsförderin Uta Seim-Schwartz, auf der Suche nach Unternehmen. Denn fest steht: Der Fachkräftemangel betreffe viele Betriebe, sagt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann.

Einerseits sei laut Natascha Rogge geplant, dass Gespräche zwischen den Betrieben sowie deren Auszubildenden und Gesellen mit den Schülern entstehen, andererseits wünschen sich die Initiatoren einen Praxisanteil. So könne beispielsweise ein Florist zeigen, wie ein Gesteck entsteht.

„Wir würden die Messe gerne jährlich etablieren“, sagt Friederike Ladenthien. Die Schulen bekämen von Firmen immer wieder die Rückmeldung, dass Nachwuchs fehle. Oft gebe es Anfragen, ob sich die Firmen nicht in der Schule präsentieren könnten, sagt Natascha Rogge. Dazu haben interessierte Betriebe – auch aus den umliegenden Gemeinden – nun die Möglichkeit.

Ansprechpartnerin für Unternehmen:

Weitere Infos erhalten Interessierte bei Wirtschaftsförderin Uta Seim-Schwartz unter Telefon 04252/391419 und unter der E-Mail-Adresse uta.seim-schwartz@ bruchhausen-vilsen.de.

Infoabend im Forum:

Ein Informationsabend für Betriebe ist für Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr im Forum in Bruchhausen-Vilsen (Auf der Loge) geplant. Das Organisationsteam freut sich über jede Firma, die an der Messe teilnehmen möchte. Der Wunsch der Initiatoren sei ein „buntes Potpourri an Berufsfeldern“, sagt Friederike Ladenthien.