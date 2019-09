„Die Besucherzahlen sind mies“

Samtgemeinde – Die Freibadsaison in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ist seit dem 1. September zu Ende und das Wiehe-Bad in Bruchhausen-Vilsen sowie das Freibad in Schwarme verabschieden sich in den Winterschlaf. „Das Gesamtfazit der abgelaufenen Badesaison hat ein kurioses Ergebnis in beiden Freibädern hervorgebracht“, teilt Nils Igwerks, Sachgebietsleiter für Sport und Bäder in der Samtgemeinde, in einer Pressenotiz mit.

Die Einnahmen in der Badesaison von Mai bis September 2019 seien „ziemlich hui“, die Besucherzahlen hingegen „ganz schön pfui“ gewesen. „Nach den in allen Bereichen fantastischen Ergebnissen der Badesaison 2018 sind in der diesjährigen Saison in beiden Bädern die Besucherzahlen zu den öffentlichen Zeiten als sehr mies zu bezeichnen“, heißt es weiter. Insgesamt seien im Wiehe-Bad in der Saison 2019 34 412 Gäste verzeichnet worden und im Freibad in Schwarme 15 856. Im Vergleich zu 2018, wo in Bruchhausen-Vilsen noch 48 552 Besucher sich im kühlen Nass erfrischten und in Schwarme 26 287 Personen kamen, sind die Zahlen deutlich gesunken. „Im Wiehe-Bad wurde in diesem Jahr der zweitschlechteste Wert innerhalb der vergangenen zehn Jahre und im Schwarmer Freibad der drittschlechteste Wert gemessen“, meint Igwerks. Im Durchschnitt besuchten von 2010 bis 2019 pro Jahr 38 981 Gäste das Wiehe-Bad (Freibad Schwarme: 17 621). Somit sei die vergangene Badesaison sogar unterdurchschnittlich gewesen.

Das liege hauptsächlich am Wetter, meint Igwerks. Zwar zeigte sich dieses in der vergangenen Saison nicht von seiner übelsten Seite, aber leider besonders in der zweiten Saisonhälfte, beziehungsweise in den Sommerferien, nicht konstant genug. Nach dem sehr schleppenden Beginn im kalten Mai mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von 16,7 Grad Celsius und dem darauffolgenden guten Juni (25,6 Grad Celsius), konnte der sonnenschwache Monat Juli und der durchwachsene August nicht so viele Gäste in die Bäder locken. Im Juni schien die Sonne noch rund 270 Stunden, während sie sich im Juli nur noch knapp 190 Stunden zeigte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli ein klarer Rückgang. Dieser überzeugte nämlich mit rund 341 Sonnenstunden. Auch der durchwachsene August mit einer Niederschlagssumme von 71 Litern pro Quadratmetern schnitt im Vorjahresvergleich nicht gut ab (2018: 51,8 Liter pro Quadratmeter) und sei einer der Gründe für den Rückgang der Besucherzahlen. „Das macht schon ein Stück weit unzufrieden“, teilt Igwerks mit. Natürlich habe man auch in der kommenden Saison keinen Einfluss auf das Wetter, jedoch werde das Kleinkinderbecken im Wiehe-Bad saniert. „Dort werden wir einige Tausend Euro investieren und hoffen, damit die Attraktivität des Bads zu steigern“, meint er.

Umso erstaunlicher sei es, dass die Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf so gut ausgefallen seien. „In beiden Bädern konnte die zweitbeste Saisoneinnahme in der Zehn-Jahres-Betrachtung erreicht werden“, meint der Sachbereichsleiter für Sport und Bäder. Das Wiehe-Bad erzielte 2019 ein Brutto-Ergebnis von rund 66 000 Euro. Ausschließlich im vergangenen Jahr sei mehr erwirtschaftet worden (83 700 Euro). Auch das Schwarmer Freibad brachte eine beachtliche Summe von 34 000 Euro ein und liegt damit genau wie das Wiehe-Bad mit 4 300 Euro über den durchschnittlichen Einnahmen von 2010 bis 2019. Igwerks begründet die guten Zahlen in diesem Bereich mit der gestiegenen Anzahl an verkauften Eintritts-Einzelkarten. Dafür seien jedoch relativ wenig Saisonkarten verkauft worden. „Die gute Abnahme von Einzeltickets liegt sicherlich insbesondere an der Zusammenarbeit mit dem Firmenfitnessanbieter ,qualitrain’, bei dem sowohl seit 2017 das Wiehe-Bad, seit 2018 das Schwarmer Freibad als auch seit 2017 das Hallenbad Martfeld Verbundpartner sind“, teilt Igwerks mit. „Die Mitgliedschaften bei ,qualitrain’ sind in diesem Jahr sogar noch mehr geworden. Mitglieder benutzen die Bäder kostenlos, wir rechnen ihren Besuch dann mit ,qualitrain’ über einen Einzelticketpreis pro Besuch ab“, fügt Igwerks hinzu. nh