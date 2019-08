Besucherrekord im Kurpark

Br.-Vilsen – Die Leichtigkeit des perfekten Zusammenklangs und die Beschwingtheit eines sommerlichen Promenadenkonzerts erfüllten den Kurpark in Bruchhausen-Vilsen, als dort am Sonntagnachmittag die „Kolkmusikanten“ aus Hilgermissen gastierten. Bei strahlendem Sonnenschein und unter leuchtend blauem Himmel waren bei der Veranstaltung mit der beliebten Blaskapelle sämtliche Sitzgelegenheiten im Park ausgebucht. „400 Gäste habe ich gezählt“, sagte Heinz Reutter, bei den Konzerten im Kurpark für Musiker und Gäste der Ansprechpartner. „Das ist bis jetzt der absolute Besucherrekord.“

Nahezu unüberschaubar waren denn auch die Scharen von Konzertgästen, die in den Kurpark gekommen waren, um den Klängen der „Kolker“ zu lauschen. Eingängige Melodien, die zum Mitsummen oder -singen einluden, gefielen ebenso wie ein mitreißender und dennoch unaufdringlicher, geradezu sanfter Rhythmus, der in die Beine ging. Beim Walzertakt war das eine oder andere Tanzpaar am Rand der Zuhörerreihen zu sehen.

Weich und gefällig brillierten die Tenorsaxofone der Kapelle, während die Trompetensätze einen gestochen pointierten Kontrast boten und doch stets im Rahmen des geradezu samtenen Gesamtklangs blieben. Erfahrung und Können der Frontmusiker paarten sich zu vollendeter Harmonie mit den Euphonien sowie den Tuben und dem Schlagzeug, die eine bestechend „leichtfüßige“ Rhythmusgruppe bildeten.

Bernd Wiesner, der Leiter der „Kolker“, gefiel als humorvoller Moderator. Zu den einzelnen Titeln – von Polkas über Märsche bis hin zu Walzern – gab er kurze, aussagekräftige Erläuterungen. hfr