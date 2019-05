Ein Besuch im „Räuberhaus“

Gisela und Klaus Wilke zeigen ihre Kunstwerke

+ Gisela und Klaus Wilke begrüßen Interessierte am Pfingstmontag zum neunten Mal zu einer Ausstellung. Foto: Nala Harries

Steinborn - Von Nala Harries. Es war ein großer Schreck für die Wilkes: Vor acht Wochen stürzte ein riesiger Baum auf ihren Hof in Asendorf-Steinborn, direkt vor ihr Haus, das „Räuberhaus der vier Bremer Stadtmusikanten“. Der Baum liegt noch immer an Ort und Stelle – direkt neben einem kleinen Schuppen, in dem die 68-jährige Gisela Wilke Materialien für ihr Kunsthandwerk aufbewahrt. Daneben ragt der menschengroße, abgebrochene Stamm aus dem Boden. „Anstatt das Holz wegzuschaffen, haben wir improvisiert“, erzählt Gisela Wilke lächelnd. Auf dem Baum stehen nun verschiedene aus Metall gefertigte Figuren. Hinter dem abgebrochenen Stamm, den nun ein bunter Stuhl verziert, führt ein kleiner Weg entlang. Vorbei an aus Modelliermasse gefertigten, rot gepunkteten Pilzen und allerlei anderen Kunstwerken, führt dieser hinein in einen kleinen Waldabschnitt. Aus dem Grün der Büsche lugt eine Figur mit einem roten Filzhut hervor. Ein Stück weiter ragen mehrere Metallstäbe aus dem Boden. Auf ihnen stecken bunt bemalte Weinflaschen. „Wir haben so viele davon, da dachte ich mir, warum daraus nicht etwas machen?“, erzählt die Künstlerin. Vor acht Jahren sei das Wäldchen ein Urwald gewesen, die Sämlinge hätten so hochgestanden, dass man sich mit einem Buschmesser durch das Dickicht kämpfen musste.