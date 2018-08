Das Beste kommt zum Schluss: „Meilentaucher“ begeistern

Junge Band bestreitet letztes Konzert von „Musik im Park“-Reihe

+ Die „Meilentaucher“ hatten das Publikum sofort auf ihrer Seite. - Foto: Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen - Von Heiner Büntemeyer. Nun ist sie also vorbei, die Konzertreihe „Musik im Park 2018“. Viele der mehr als 200 Gäste bedauerten das beim Abschlusskonzert am Mittwochabend – gleichzeitig freuen sie sich schon auf die Saison 2019. Denn der letzte Abend mit den „Meilentauchern“ machte Appetit auf Mehr. Die junge Band erntete im Kurpark in Bruchhausen-Vilsen lauten Applaus für ihre mitreißende Musik.