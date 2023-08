Besiegelt per Handschlag: Alle Infos zum Pferdemarkt

Von: Marcel Prigge

Pferde, Ponys und Hühner: am Dienstag des Brokser Heiratsmarktes findet der Pferdemarkt statt. © Schwarze

Auch in diesem Jahr ist der Pferdemarkt eines der Highlights auf dem Brokser Heiratsmarkt. Alle Informationen im Überblick.

Bruchhausen-Vilsen – Pferde, Ziegen, Maultiere, Esel und zahlreiche Sorten von Kleintieren – der traditionelle Pferdemarkt auf dem Brokser Heiratmarkt bietet auch in diesem Jahr eine große Auswahl in ganz besonderer Atmosphäre. Am Dienstag, 29. August, um 7.00 Uhr beginnt der Verkauf, der jährlich etliche Besucher anlockt.

Pferdemarkt in Bruchhausen-Vilsen: Auch 2023 ein Highlight des Brokser Heiratsmarktes

Gute Stimmung und buntes Treiben – das macht jährlich den Pferdemarkt auf dem Brokser Heiratsmarkt aus. Große und kleine Tiere der verschiedensten Rassen und Altersgruppen werden auch in diesem Jahr wieder angeboten, so kann das Kaninchen als Haustier für den kleinen Marktbesucher oder das Pferd für den Reitsportler erworben werden, falls gewünscht.

Anmeldung zum Pferdemarkt Interessierte Verkäufer können sich noch bis Sonntag, den 27. August, 12:00 Uhr unter Tel. 04252 909807 oder per Mail an christina.wendt@bruchhausen-vilsen.de anmelden. Der Viehauftrieb beginnt um 6:00 Uhr. Ein Anmeldeformular steht hier bereit, alle Hinweise als PDF sind ebenfalls zusammengetragen worden.

Besiegelt wird das Geschäft nicht mit einem Vertrag oder anderen Formalitäten. „Kurz und schmerzlos“ geht der Kauf vonstatten: mit dem traditionellen Handschlag.

Pferdemarkt ist nicht nur Tierverkauf: Das Rahmenprogramm am Dienstag auf dem Heiratsmarkt 2023

Im Rahmen des Pferdemarktes wird es auch wieder ein Showprogramm geben. Die Reitergruppe Los Amigos del Caballo Iberico, die vor fast 20 Jahren von Ina Schumacher und Corinna Grewe gegründet wurden, zeigen mit vier weiteren Mitgliedern kleine Impressionen der spanischen Reitweisen mit ihren Andalusiern.

Außerdem werden Regine und Andreas Wagner vom Reginenhof in Schaapsen unterschiedliche Elemente des Trainings mit verschiedenen Pferden vorführen. In den Pausen wird sich Meyer’s Ponyhof mit Elke und Ulrich Meyer, sowie Nadine vorstellen. Sie züchten seit etwa vier Jahren Minishettys und Shettys in Syke-Ristedt und besitzen derzeit neun Ponys.