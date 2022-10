AfD holt bei der Landtagswahl in Bruchhausen-Vilsen die deutlichsten Gewinne

Von: Anne-Katrin Schwarze

Punkt 18 Uhr: Katja von Gratowski, Anja Laue und Birgit Schumacher (von links) öffen die Wahlurne in Asendorf. © Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen – Die ureigensten Themen, vorne an die Bildung, waren im Wahlkampf zur Landtagswahl kaum wahrzunehmen. In Hannover steht die Berliner Ampel-Regierung zur Wahl, wussten Experten die Umfragen einzuschätzen. Obwohl die SPD die stärkste politische Kraft im Land bleibt und die Grünen als Regierungspartner von der Spree entgegen der Erwartungen auch an der Leine ordentlich zugelegt haben, kann von Zustimmung zur Berliner Politik keine Rede sein. Landesweit 11 Prozent für die AfD (Stand 22.58) Uhr), ein sattes Plus von fast 6 Prozent, das muss als lauter Protest wohl vor allem gegen die Energiepolitik des Bundes verstanden werden.

Unterm Strich weichen die Wähler in der Samtgemeinde vom Schnitt im Land nicht ab. Die SPD, die in der Samtgemeinde auch die Mehrheit im Rat bildet, legte im Vergleich zu vor fünf Jahren noch einmal zu und positionierte sich mit 32,45 Prozent bei den Zweitstimmen gestern als deutlich stärkste Kraft (2017: 31,80 Prozent) und liegt damit nur leicht unter dem Landesschnitt.

Die in der Samtgemeinde starken Grünen haben sich verbessert: 2017 erreichten sie 12,74 Prozent, gestern 15,72 und damit wieder mehr als im Landesschnitt.

Die CDU verlor – wie im Land – auch in der Samtgemeinde: 2017 mit 35,56 Prozent noch stärkste Gruppe, waren gestern nur 28,47 drin. Damit fuhr die Union in der Samtgemeinde noch klarere Verluste ein als im gesamten Land.

Mit 4,91 Prozent hätte die FDP in der Samtgemeinde den Einzug ins Parlament ebenso verfehlt wie im Land, die Liberalen konnten in Bruchhausen-Vilsen die 7,57 Prozent der letzten Landtagswahl nicht halten.

Dass die lokale Politik auf die Landtagswahl keinen oder wenig Einfluss hat, zeigt kein Ergebnis deutlicher als das der Alternative für Deutschland (AfD). Die Partei vom rechten Rand tritt in der Lokalpolitik der Samtgemeinde nicht in Erscheinung, holte gestern aber nicht zu übersehende 10,51 Prozent der Stimmen und damit doppelt so viele wie bei der Landtagswahl 2017.

Die Linke spielt mit 2,64 Prozent in der Samtgemeinde keine Rolle mehr, vor fünf Jahren lag sie dort noch bei 4,67 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in der Samtgemeinde lag gestern mit 61,35 Prozent nur leicht unter den 62,55 Prozent von vor fünf Jahren. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr lag der Wert noch bei 59,38 Prozent, bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr sogar bei sagenhaften 75,78 Prozent.