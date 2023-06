Gymnasiasten aus Bruchhausen-Vilsen kehren beeindruckt von den „Special Olympics“ in Berlin zurück

Von: Mareike Hahn

Die Schüler haben bei den „Special Olympics“-Weltspielen viele schöne Momente erlebt. © Gymnasium

Warum die „Special Olympics“ die Schüler gerührt haben, verraten sie im Gespräch:

Br.-Vilsen – Am Jubel der Sportler ließ sich nur schwer ablesen, wer denn eigentlich gewonnen hatte: „Am Ende lagen sich alle in den Armen, auch wenn sie vorher Konkurrenten waren“, erinnert sich Anna-Catharina von Kuczkowski an eine Szene, die sie bei den „Special Olympics“-Weltspielen in Berlin immer wieder erlebt hat. „Wahnsinn, wie die Sportler miteinander umgegangen sind.“ Dabei sein ist alles – das schien für die Athleten mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung, die bei dem Sportevent mitmachten, nicht nur eine Floskel zu sein.

Anna-Catharina gehört zu 19 Schülern des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen, die in der vergangenen Woche bei den „Special Olympics“ als Freiwillige geholfen haben. Ein beeindruckendes Erlebnis für die 17- bis 19-Jährigen und ihre Lehrerinnen Jenny M. Döhl und Lena Brickwedel, das wurde am Donnerstag bei einem Pressegespräch klar. Dabei zeigten sich auch die Gymnasiasten Sabrina Riemer und Julian Braun noch vollkommen euphorisch angesichts ihrer Erlebnisse in der Hauptstadt.

Wie berichtet, hatte Lehrerin Brickwedel, die mit einem behinderten Familienmitglied aufgewachsen ist, die Idee, bei den Weltspielen zu helfen. Die Lebenshilfe Syke gab 2 500 Euro dazu, gut die Hälfte der Kosten für die fünftägige Exkursion. Die Teilnehmer mussten aber auch selbst einen Anteil bezahlen.

Das hat sich gelohnt: Da sind sich Anna-Catharina, Sabrina und Julian einig. Die Zwölftklässler waren drei Tage lang bei den Basketball-Spielen auf dem Messegelände im Einsatz. Sie standen in der Ecke und fingen Bälle auf, sorgten für den richtigen Luftdruck der Basketbälle, betreuten die Sportlerteams, machten Einlasskontrollen und informierten, welche Mannschaft wann wohin musste.

In der Halle war es sehr kühl, manchmal war die Verständigung wegen mangelnder Englisch-Kenntnisse der Athleten schwierig, die Tage waren heiß und anstrengend – aber voll von unvergesslichen Eindrücken, die die Teenager nicht missen möchten. Rund 20 000 Freiwillige hatten die Organisatoren im Vorfeld des Events gesucht. Und so liefen den Schülern aus Bruchhausen-Vilsen nicht nur auf dem Messegelände, sondern auch beim Sightseeing immer wieder andere „Volunteers“ über den Weg, gut erkennbar an den lila Shirts und Sweatjacken, die sie alle bekommen hatten. Zum Teil ergaben sich so nette Begegnungen.

Vor allem aber denken die Teenager gerne an die netten Begegnungen mit den Sportlern zurück. Daran, wie sie in der Bahn mit den Schwimmern aus Puerto Rico ins Gespräch kamen. Oder daran, wie sie die Halle abends verließen, draußen die Schweizer Basketballer standen und anfingen, für die Freiwilligen zu klatschen. „Ein total schöner Moment“, sagt Brickwedel. Überhaupt applaudierten immer wieder Sportler für die „Volunteers“ – und umgekehrt. „Alle haben sich gegenseitig gefeiert“, sagt Anna-Catharina lächelnd. Julian spricht von einem „sehr schönen internationalen Zusammenhalt“.

Ein wenig nervös waren die Jugendlichen im Vorfeld ihrer Reise, was den Umgang mit den Behinderten anging. Denn in einem Handbuch gab es dazu allerlei Tipps. In der Praxis aber „waren wir einfach wir selbst“, sagt Brickwedel. „Es war ein ganz natürlicher Umgang“, findet Anna-Catharina.

Und so glauben die Teilnehmer, dass ihre Hemmschwelle im Kontakt mit Gehandicapten durch den Besuch der „Special Olympics“ gesunken ist. Dabei half sicher auch ein Ausflug zur Erlenschule der Lebenshilfe in Syke im Vorfeld der Weltspiele.

Anna-Catharina, Sabrina und Julian könnten sich vorstellen, irgendwann wieder als Freiwillige zu helfen. Die nächsten „Special Olympics“-Weltspiele sind 2027 in Australien, also weit weg – aber „auch in Niedersachsen gibt es kleinere Veranstaltungen“, sagt Sabrina und freut sich über die geknüpften Kontakte.

Die Schüler sind sicher, dass es bei einem Wettbewerb einen Unterschied macht, ob die Sportler behindert sind oder nicht. „Die Athleten bei den ,Special Olympics‘ waren sehr, sehr fair“, sagt Anna-Catharina. „Toll, wie offen Menschen sein können“, ergänzt Sabrina. „Da können wir uns viel abgucken.“