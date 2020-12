Baustart für Hochregallager in Bruchhausen-Vilsen im September 2021

„Zum Ende eines herausfordernden Jahres hat die Vilsa Brunnen Otto Rodekohr GmbH Investitionsvorhaben am Standort Bruchhausen-Vilsen beauftragt und damit wegweisende Entscheidungen getroffen“, heißt es von PR-Managerin Regina Jesse aus Hamburg in einer schriftlichen Erklärung.

Zu diesen Vorhaben gehöre auch der Bau einer Lkw-Warteschleife jenseits des Unternehmensstandortes an der Straße Alte Drift (wir berichteten). Dass der Bau bereits begonnen hat, ist im Ort umgehend wahrgenommen worden. Die Erdarbeiten lassen das Ausmaß des zusätzlichen Parkplatz-Geländes erahnen „Voraussichtlich im Mai“, so Regina Jesse, soll das Gelände fertiggestellt sein, rechtzeitig, bevor beim größten Arbeitgeber in er Samtgemeinde mit dem Sommergeschäft die Hochsaison beginnt. „Die daraus resultierenden innerörtlichen Entlastungseffekte werden ab dann unmittelbar spürbar werden“, lässt Henning Rodekohr als geschäftsführender Gesellschafter mitteilen.

Nachdem sich die Gemeinde und alle im Rat vertretenden Parteien zum Standort Bruchhausen-Vilsen für Vilsa Brunnen bekannt haben, signalisiert das Unternehmen eine Erweiterung der Produktionskapazitäten. Investiert werde in eine neue Abfüllanlage, die bereits im Sommer nächsten Jahres in Betrieb gehen soll.

Im Oktober 2022 sei ein Probebetrieb des Hochregallagers angesetzt. „Ab da an sollen die Bestände sukzessive in das neue Lager überführt werden“, teilt Regina Jesse mit.

Vollständig in Betrieb genommen werden solle das Hochregallager im Januar 2023. „Damit wird Bruchhausen-Vilsen ab 2023 von weiteren innerörtlichen Verkehrsentlastungen profitieren“, heißt es aus Hamburg Die erforderlichen Baumaßnahmen werden im Wesentlichen auf dem firmeneigenen Grundstück stattfinden, erinnert die Sprecherin.

„Die geplanten Investitionen sind ein weiterer Baustein in unserer Strategie, unser Unternehmen zu einem nachhaltigen und langfristig erfolgreichen Hersteller von Mineralwasser zu machen. Wir sichern damit die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens und investieren bewusst in den Standort Bruchhausen-Vilsen“, sagt Henning Rodekohr laut Pressemitteilung.

