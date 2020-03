Bauschutt, Reifen und Hausrat

Beim „Tag der sauberen Landschaft“ finden Helfer vieles, was nicht in eine Mülltüte passt

+ Bis zu 250 Teilnehmer beteiligen sich Jahr für Jahr am „Tag der sauberen Landschaft“, die Siedlergemeinschaft gehört dazu. Foto: Anne-Katrin Schwarze

Br.-Vilsen/Martfeld – Einwegkaffeebecher, Brötchentüten, Folie von Schokoriegeln – die Helfer der Aktion „Saubere Landschaft“ ahnen, was sie auch in diesem Jahr finden werden: So beliebt der Snack für den kleinen Hunger zwischendurch und unterwegs ist, so üblich ist es immer noch, die entsprechenden Verpackungen ebenfalls mal eben fallen zu lassen. Unermüdlich raffen sich bis zu 250 Ehrenamtliche einmal im Jahr auf, um diese Hinterlassenschaft von Unbelehrbaren und Kohlgängern aufzuräumen, bevor die Natur durchstartet und Gäste die an sich schöne Umgebung in und um Bruchhausen-Vilsen genießen möchten.