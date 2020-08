Bauausschuss und Planungsausschuss empfehlen Satzungen / Kritik aus der Einwohnerschaft

Br.-Vilsen – Die Firma „Vilsa Brunnen“ kommt ihrem Ziel, dem Bau eines Hochregallagers, einen Schritt näher. Der Bauausschuss von Bruchhausen-Vilsen empfiehlt dem Fleckenrat, den Bebauungsplan (B-Plan) „Vilsa Brunnen“ in seiner jetzigen Form zu beschließen. Auch der Planungsausschuss hat nachgezogen und die 98. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) „Vilsa Brunnen“ empfohlen. Allerdings gab es auch Gegenwind aus der Einwohnerschaft.

Als größter Kritiker bewies sich Carsten Schultze aus Bruchhausen-Vilsen. „Sie fügen mit diesem Verhalten der Landschaftstradition in Bruchhausen-Vilsen einen irreparablen Schaden zu“, sagte er während der Einwohnerfragestunde des Bauausschusses im Forum des Schulzentrums. Mit dieser Aussage wandte er sich direkt an Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann. Nach Schultzes Einschätzung leide die landschaftsgebundene Erholung im Luftkurort unter einem 40 Meter hohen Hochregallager, das der Bauausschuss empfiehlt. Bernd Bormann entgegnete: „Die jetzt geplante Höhe erscheint uns langfristig gesehen am sinnvollsten.“

SPD und CDU empfehlen den B-Plan

Nach Abwägung der Stellungnahmen von Behörden, Trägern öffentlicher Belange und Privatpersonen zum B-Plan sei die SPD-Fraktion des Bauausschusses zu dem Ergebnis gekommen, diesem, zuzustimmen. „Uns war wichtig, dass der Landkreis unseren Stellungnahmen zu deren Einwänden zustimmt“, sagte Lars Bierfischer stellvertretend für die Fraktion. Bernd Bormann versicherte: „Unsere Stellungnahme akzeptiert der Landkreis vollständig.“ Aber auch Bierfischer räumte ein: „Ja, es ist ein Eingriff in die Landschaft“, aber Innovation und Fortschritt seien notwendig. Deswegen sei der regelmäßige Austausch zwischen Verwaltung, Politik und der Firma „Vilsa Brunnen“ der richtige Weg. Nur so finde man umsetzbare Kompromisse. Bierfischer betonte: „Vilsa ist auch ein Werbeträger für die Gemeinde, ein Aushängeschild.“

Die CDU-Fraktion sah das ähnlich wie die SPD. Das geplante Hochregallager werde zwar sichtbar sein, aber der kalkulierte Eingriff in die Natur sei vertretbar.

Grünen-Fraktion enthält sich

Lediglich die Ausschussmitglieder der Grünen-Fraktion enthielten sich sowohl bei der Abstimmung zum B-Plan als auch zum FNP. „Ich finde es unglücklich, das in den Ferien und in der Urlaubszeit zu machen“. sagte Nicole Reuter stellvertretend für die Fraktion. Die Grünen hätten dadurch schlicht keine Zeit gehabt, sich ausreichend zu beraten. Trotzdem schlägt die Fraktion vor, dass noch einmal geprüft werden soll, ob eine niedrigere Bebauung möglich ist. Dazu sagte Bernd Bormann: „Es steht noch nicht endgültig fest, dass das Hochregallager 40 Meter hoch wird. Das ist lediglich die Maximalhöhe.“ Die Firma müsste dann darüber hinaus noch mehr Fläche zur Verfügung gestellt bekommen.

FNP legt die Bauhöhe nicht fest

In der Diskussion im Planungsausschuss um den FNP erinnerte Bernd Bormann daran, dass die geplante Höhe eines Bauprojektes in einem FNP gar nicht festgelegt werde und somit nicht von Belang sei.

Carsten Schultze wandte sich in der Einwohnerfragestunde des Planungsausschusses erneut an den Samtgemeindebürgermeister: „Ich habe durch Recherche herausgefunden, dass Vilsa nach Süddeutschland expandieren will. Dadurch nimmt der Lkw-Verkehr zu. Warum lassen Sie das zu?“ „Die Verwaltung hat alle Stellungnahmen abgewogen und so entschieden“, antwortete Bernd Bormann. Carsten Schultze warf Bernd Bormann eine unkorrekte Abwägung der Stellungnahmen zum B-Plan und zum FNP vor: „Der Samtgemeindebürgermeister hat in seiner Funktion, den Schutz des Landschaftsbildes zu tragen. In meinen Augen werden die Einwände nicht im konstruktiven Sinne abgewogen.“ Bernd Bormann erklärte: „Wir von der Verwaltung nehmen Ihre Anregungen ernst, wir sind nur anderer Auffassung. Sie haben Ihre Ansicht und ich habe meine.“

Johann-Dieter Oldenburg sprach sich stellvertretend für die SPD für den neuen FNP aus. „Wir haben abgewogen und an den Stellungnahmen nichts zu beanstanden.“

Planungsausschussmitglied Heinfried Kabbert ergänzte: „Manche Orte entwickeln sich, und es gibt Orte, die dahinsiechen. Wir können froh sein, dass wir uns entwickeln. Deswegen werde ich den FNP empfehlen.“