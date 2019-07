Ballenpresse gerät in Brebber in Brand - erneuter Einsatz am Donnerstag

Die Ortsfeuerwehr Asendorf ist am Mittwoch um 15.30 Uhr zu einem Flächenbrand an der Schierenhoper Straße/Gemarkung Brebber gerufen worden. Eine Ballenpresse hatte Feuer gefangen, laut Pressesprecher Cord Brinker aufgrund eines technischen Defekts. Nun gab es Nachlöscharbeiten.

Update, 25. Juli: Nachlöscharbeiten in Brebber

Brebber - Zu Nachlöscharbeiten ist die Ortsfeuerwehr Asendorf am Donnerstag um 12.08 Uhr an die Schierenhoper Straße (Brebber) gerufen worden, teilt Pressesprecher Cord Brinker mit. Dort war am Mittwochnachmittag eine Ballenpresse in Brand geraten. Sieben Einsatzkräfte rückten nun erneut mit zwei Fahrzeugen an.

Erstmeldung: Presse gerät in Brand

„Der Landwirt hat das brennende Gefährt geistesgegenwärtig auf eine Grünfläche rangiert“, sagt Brinker. Dadurch seien keine größeren Flächen in Mitleidenschaft gezogen worden. Trotz intensiver Bemühungen und sehr viel Unterstützung anderer Landwirte, unter anderem durch den Einsatz von Grubbern, sei der Traktor ebenfalls den Flammen zum Opfer gefallen.

„Man kann von einem Totalschaden ausgehen“, sagt Brinker. Der Einsatz der 20 Brandschützer unter Leitung von Ortsbrandmeister Frank Ahlers war nach rund zwei Stunden beendet. Probleme verursachte das Stroh, welches in der Ballenpresse steckte. Dieses musste laut dem Pressesprecher herausgelöst und schließlich abgelöscht werden.