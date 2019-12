Aus der Bahnhofstraße wird eine „unechte“ Einbahnstraße

Rat Asendorf beschließt Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, darunter eine mobile Fahrbahnschwelle

Asendorf – Um eine wirksame Verkehrsberuhigung in der Bahnhofstraße in Asendorf zu erzielen, wird im Januar zunächst für vier Monate versuchsweise eine mobile Fahrbahnschwelle installiert. Die Zufahrt in die Bahnhofstraße aus Richtung St.-Marcellus-Straße soll zusätzlich mit einem Einfahrtverbotsschild (Radfahrer frei) verhindert werden. Zudem wird die Beschilderung an der Einmündung Bundesstraße 6/Bahnhofstraße erneuert und um fünf Meter versetzt. Das entschieden die Mitglieder des Rats der Gemeinde Asendorf während ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig.