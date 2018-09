Bahndamm-Brände schnell gelöscht

Zwei Einsätze an der Kleinbahnstrecke

+ © Feuerwehr Zweimal musste die Feuerwehr am Wochenende zu Einsätzen an der Kleinbahnstrecke ausrücken. © Feuerwehr

Bruchhausen-Vilsen - Zu zwei Flächenbränden an Bahndämmen nahe der Bundesstraße 6 in Bruchhausen-Vilsen kam es am Samstag und Sonntag. In beiden Fällen handelt es sich um Einsatzorte an der Kleinbahnstrecke.