Historisches Treiben am „Tag des offenen Denkmals“ bei der Museumseisenbahn

Asendorf/Br.-Vilsen - Von Dieter Niederheide. Einst unterstellte man der Bahn, an jeder Milchkanne zu halten. Und ein Körnchen Wahrheit enthält diese Behauptung. Die Kleinbahn nahm vor etwa 100 Jahren jede Milchkanne, die von den Bauern zum Beispiel an den kleinen Haltestellen wie Arbste gestellt wurden, mit.

Sie lieferte diese bei der Molkerei Asendorf, die seinerzeit Gleisanschluss hatte, ab, erklärte Harald O. Kindermann, einer der Gründungsväter der Museumseisenbahn, am Wochenende im Rahmen des „Tags des offenen Denkmals“. „Die Milch war frisch gemolken, musste zur Molkerei und wenn auch kein Fahrgast ein- oder ausstieg. Der Personenzug hielt wegen der Milchkannen an, ebenso der Güterzug“, schilderte Dieter Matteck (71), Bahnhofsvorsteher in Asendorf.

Gleich zwei Tage hatte die Museumseisenbahn zu einer Reise in die Vergangenheit eingeladen. Sowohl am Samstag als auch am gestrigen Sonntag herrschte auf den Bahnhöfen Bruchhausen-Vilsen, Heiligenberg und Asendorf ein lebhaftes Treiben. War der Samstag der Kleinbahnzeit um 1900 gewidmet, wurde es gestern bereits moderner. Es ging um die „Kleinbahn um 1950“.

Der erste Zug, der am Samstag ab Bruchhausen-Vilsen via Asendorf fuhr, war ein von einer Dampflok gezogener Zug gemischt mit Personen- und Güterwagen, wie zum Beispiel einem Postwagen. Nicht nur die Zugführer und Schaffner oder Bahnhofsvorsteher waren in historischer Bahnuniform gekleidet, aus Achim waren Gerda Endler, chic sah sie aus im Sonntagsstaat aus der Zeit um 1900, und Sohn Roland, ebenfalls historisch gekleidet, gekommen.

Zeitreise mit der Museumsbahn in Bruchhausen-Vilsen Anlässlich des Tags des offenen Denkmals konnten Besucher am Wochenende mit der Museumseisenbahn zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf über Heilgenberg und weitere Stationen fahren. © Mediengruppe Kreiszeitung / Dieter Niederheide

Aus Bremen reiste Bürokaufmann Holger Gatz an, als preußischer Offizier mit Pickelhaube. „Ich bin von Kindheit an Eisenbahnfan und seit zwei Jahren auch Mitglied im Deutschen Eisenbahn-Verein“, sagte er. Sowohl Mutter und Sohn aus Achim wie auch Holger Gatz werden in einem Film zu sehen sein, den in altbewährter Weise wieder Wolfgang Gerwien aus dem Raum Hamburg an beiden Tagen als Regisseur drehte.

Am Bahnhof Asendorf stieg ein Pastor aus einem Auto und fotografierte den Zug mit der Dampflok von allen Seiten. Er stellte sich als Dr. Jürgen Denker (75) aus Colmberg bei Ansbach im Frankenland vor. Der Pfarrer im Ruhestand legte auf einer Reise zu einer diamantenen Konfirmation kurzfristig einen Stopp ein und fuhr mit der Museumseisenbahn von Asendorf nach Bruchhausen-Vilsen und zurück.

„Ich bin Eisenbahnfan, zu Hause habe ich eine Modelleisenbahn“, sagte er. Was er am Museumszug vermisste, waren die Wagen der ersten oder zweiten Klasse. Am liebsten wäre Denker, wie er sagte, mit dem Wismarer Schienenbus gefahren, aber der fuhr erst am Sonntag. Gestern waren außerdem ein Personenzug, von einer Diesellok gezogen, sowie ein Güterzug, den eine Dampflok zog, unterwegs.

Die Museumseisenbahner hatten an beiden Tagen eine Schar von Mitgliedern vor Ort. Sie gaben Einblicke in historische und neuzeitliche Abläufe, zum Beispiel in die Güterverladung mit menschlicher Kraftaufwendung oder die Arbeit an aufgebockten beziehungsweise aufgeschemelten normalspurigen Güterwagen. Im Einsatz war auch Frauke Lehmann als Schaffnerin, auch sie, chic in der preußischen Kleinbahneruniform. Seit 40 Jahren ist Lehmann dabei und immer noch begeisterte Museumseisenbahnerin.