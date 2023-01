Flecken Bruchhausen-Vilsen wertet weitere Spielplätze auf

Von: Mareike Hahn

Der Spielplatz am Kohlwührensee bekommt neue Geräte. © Anne-Katrin Schwarze

Bagger, Bank und Brücke: Der Flecken will auch dieses Jahr Geld in seine Spielplätze stecken.

Br.-Vilsen – Insgesamt 17 500 Euro will der Flecken Bruchhausen-Vilsen dieses Jahr laut Investitionsprogramm des Haushaltsplans in die Aufwertung seiner Spielplätze stecken. Ein vergleichsweise geringer Betrag, nachdem im vergangenen Jahr 90 000 Euro in den Soccercourt und den Spielplatz An der Bleiche geflossen waren.

2023 ist der Spielplatz am Kohlwührensee in Bruchhausen-Vilsen dran: 9 500 Euro sollen Sandbagger, zwei Tonnenpferde und eine Balancierstange kosten. Nach Angaben von Cattrin Siemers, Ressortleiterin Bildung im Rathaus, handelt es sich um die „kleine Ausführung“, weil der Flecken keine Fördergelder für das Vorhaben bekomme.

Auf dem Spielplatz am Kurpark soll für 4 500 Euro eine neue Wackelbrücke entstehen. Und 3 500 Euro möchte der Flecken für eine Tisch-Bank-Kombination und einen Kleinkinderschaukelsitz in Süstedt am Kirchfeld ausgeben.

Diese Posten nickte der Jugend- und Sozialausschuss des Fleckens in seiner jüngsten Sitzung ebenso einstimmig ab wie die anderen Haushaltsstellen, für die das Gremium zuständig ist.

Im Frühling wollen die Kommunalpolitiker sich die Spielplätze Amtshof, Eselsort, Koppeldamm, Scholen und Jugendhaus anschauen, um sich ein Bild über mögliche Maßnahmen in den kommenden Jahren zu machen.

Wie gewohnt, kostet die „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ der Spielplätze viel Geld: 15 000 Euro stehen im Ergebnishaushalt unter diesem Stichwort. Darunter fallen etwa das Fräsen von Fallschutzsand, die Anschaffung neuen Sands und die Grünflächenpflege.

5 000 Euro sind für die Errichtung einer Gedenkstätte für NS-Opfer im Haushalt eingeplant. Der Arbeitskreis, der sich mit diesem Vorhaben auseinandersetzt, tagt laut Siemers am 14. Februar zum nächsten Mal.

Zuschüsse in Höhe von jeweils 1 500 Euro für ihre Arbeit sollen die Heimatvereine Heiligenberg, Engeln, Uenzen und Süstedt, der Verschönerungsverein Bruchhausen-Vilsen sowie der Deutsche Eisenbahn-Verein Bruchhausen-Vilsen erhalten.

Auch die Mitarbeiter und Besucher der Jugendhäuser dürfen sich freuen: Für 1 500 Euro sollen „Kleinigkeiten“ wie Lampe, Hochbeet, Beamer und Küchenutensilien in Scholen bezahlt werden, nachdem dort im vergangenen Jahr eine neue Küche und ein neuer Grillplatz – auch dank einer Spende vom Förderverein – aufgebaut worden waren.

Das Jugendhaus in Broksen soll eine neue Eingangstür für 7 000 Euro bekommen. Insgesamt 5 000 Euro beträgt dort der Zuschuss des Fleckens für einen Schuppen für Gartengeräte, eine Musikanlage, ein Fitnessgerät, Bälle und die Aktion „Deine Stimme zählt“, bei der die Wünsche junger Menschen in Bruchhausen-Vilsen zusammengetragen werden.

Die endgültige Entscheidung über den Haushalt trifft der Rat des Fleckens, der aber in der Regel den Empfehlungen der Ausschüsse folgt.