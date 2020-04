Die Bäder dürfen nicht öffnen

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-stratmann. Gerade für Sportler, egal ob im Freizeit- oder im Amateurbereich, bedeutet die Corona-Krise eine besondere Herausforderung. Die Sportstätten müssen geschlossen bleiben. Davon betroffen sind auch das Wiehebad in Bruchhausen-Vilsen und das Freibad in Schwarme. Das regelt die Allgemeinverordnung des Landes Niedersachsen. „Sie ist zunächst bis zum 6. Mai gültig“, erklärt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann.

Seine Kollegen bereiten den Saisonbeginn in den Bädern vor, doch ohne die Zustimmung aus Hannover könne der Badebetrieb in der Samtgemeinde nicht losgehen. Aufgrund der Situation sei er skeptisch, ob sich diese Regelung bereits nach dem 6. Mai ändern werde.

Wer sich in Zeiten von Lockdown und Abstandsregelungen bewegen möchte, geht unter die Radfahrer und Jogger. Doch reicht einem Joggen, wenn man ansonsten an Geräten trainiert hat, im Bauch-Beine-Po-Kurs war oder sich mit Pilates oder Zirkeltraining fit hielt? Wir haben uns bei Anbietern und Vereinen umgehört, was sie ihren Mitgliedern an Alternativen in diesen Zeiten anbieten. Eines steht fest: viele Vereine und Anbieter haben sich auf die Situation eingestellt, das Angebot ist groß. Und wer selbst vor Ort dann doch nicht fündig wird: im Netz gibt es unendlich viele Übungseinheiten für alle Fitnesslevels und Altersgruppen. Doch zurück zur Samtgemeinde. Die TSG Tanzsportgemeinschaft hat schon sehr frühzeitig reagiert und für ihre Mitglieder ein Online-Trainingsprogramm auf die Beine gestellt (wir berichteten). „Wir haben sofort überlegt, wie schaffen wir das?“, berichtet Vorsitzender Steffen Beste. Entstanden sind wöchentliche Trainingspläne, die via Internet zu aktivem Mitmachen einladen. Ebenso gibt es Trainingsvideos, die man sich zu allen Zeiten ansehen und nachmachen kann.

Beim TSV Asendorf hofft man dagegen, dass Sport im Verein bald wieder möglich sein wird. Friedhelm Hemker, Spartenleiter für Männerfitness, hält sich derweil selber mit „viel Fahrradfahren“ fit, und rät das auch den Mitgliedern. Auch beim TSV Martfeld gibt es nach Aussage des Pressereferenten Torsten Tobeck keine speziellen Angebote.

Beim TV Bruchhausen-Vilsen gibt es dagegen schon Online-Angebote, zum Beispiel für Aroha, einem Fitnessprogramm basierend auf dem Kriegstanz der Maoris. Ute Ludwig, seit vielen Monaten aktiv in diesem Kurs, freut sich, nun zumindest online von zu Hause aus daran teilnehmen zu können. „Das ist was anders, als wenn wir uns live treffen und Sport machen, aber immer noch besser als gar nichts zu tun.“ Trainerin Ines Mannott bietet Zumba und Bauch-Beine-Po online an, unter anderem auch für den TV Bruchhausen-Vilsen. Auch hier können die Teilnehmer über Zoom aktiv mitmachen. „Die Resonanz ist sehr gut, es sind fast immer 20 bis 25 Teilnehmer dabei“, so Ines Mannott. Sie stellt auch für sich selber fest: „Es ist eben einfacher, zu festen Zeiten in einer Gruppe zu trainieren. Das alleine zu machen, sich selber zu motivieren, das kennt jeder, ist viel schwieriger.“ Die Teilnehmerinnen, meist sind es Frauen, seien „sehr dankbar“ für das Online-Angebot. „Abgesehen von den Online-Angeboten empfehlen wir unseren Sportlern, die zur Zeit nicht die Angebote des Vereins nutzen können sich individuell fit zu halten“, erklärt der TV-Vorsitzende Burkhard Stampe. „Neben der Möglichkeit, im eigenen Wohnzimmer die gewohnten Kräftigungs- und Dehnungsübungen zu trainieren, bietet sich vor allem Bewegung an der frischen Luft an, natürlich unter Beachtung der aktuell gültigen Schutzmaßnahmen. Das sind je nach sportlichen Möglichkeiten und Bedürfnissen Spazieren gehen, Rad fahren, Walken, Inliner laufen, Joggen und Lauftraining, wobei die von vielen Seiten empfohlen 10 000 Schritte pro Tag einen guten Richtwert geben.“

Auch die Betreiber der gewerblichen Fitness-Einrichtungen haben sich etwas einfallen lassen und bieten den Kunden Online-Trainingsmöglichkeiten an, so etwa das Easyfitness-Studio Bruchhausen-Vilsen. Bei Therapie- und Sport Wolters bekommen die Mitglieder ein Work-Book via Email zugeschickt.

Die Outdoor-Einrichtungen der Samtgemeinde sind jedoch bis zum 6. Mai erst einmal nicht zu nutzen, wie Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann auf Nachfrage mitteilt: „Sowohl der Open-Air-Fitness-Park am Kurpark als auch der Trimm-Pfad im Vilser Holz fallen offiziell unter die öffentlichen Sportanlagen, die nach der geltenden Allgemeinverfügung des Landes Niedersachsen für den Publikumsverkehr geschlossen sind. Das gilt gleichermaßen auch für die Freibäder. Diese Allgemeinverfügung gilt derzeit bis zum 6. Mai.“

Online-Fitness

Übersicht der Online-Angebote von Vereinen oder zumindest der Ansprechpartner: www.tanzsportgemeinschaft.de und www.tv-bruchhausen-vilsen.de