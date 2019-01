B 6: Wohnwagen brennt aus

Br.-Vilsen - Die Ortsfeuerwehren Bruchhausen-Vilsen und Uenzen wurden am Sonntag gegen 20.55 Uhr zu einem Brand an der Bundesstraße 6 alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Wohnanhänger, welcher in einer Parkbucht zwischen der Kreuzung Sulinger Straße/Syker Straße („Kreuzkrug“) und Nenndorf abgestellt war, bereits in Flammen. Schnell konnte das Feuer laut Pressewart Detlef Wessels unter Kontrolle gebracht werden. Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet. Von dem Wohnwagen blieb lediglich ein ausgebranntes Fahrgestell übrig. Bezüglich der Brandursache und der Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Bereits seit einiger Zeit war der Wohnanhänger dort abgestellt gewesen. Das, was jetzt noch übrig ist, soll laut Frank Dannemann, technischer Mitarbeiter der Straßenmeisterei Vilsen, kurzfristig entsorgt werden. Morgen werde die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) Bassum einen Container bereitstellen.

In der Parkbucht war nicht nur der Wohnanhänger abgestellt, seit rund anderthalb Jahren stehen dort große Abfallbehälter, die eigentlich für das Entsorgen von Reisemüll vorgesehen sind. Die AWG leert die Behälter jede Woche, die Straßenmeisterei macht Kontrollfahrten. Öfter können Leerungen laut Dannemann nicht geleistet werden. Die AWG und die Straßenmeisterei haben dort ein Schild mit der Aufschrift „Nix für schwarze Schafe“ aufgestellt. Weiter steht dort: „Sie meinen, hier kommt Ihr persönlicher Hausmüll, Pappe und Sperrabfall rein? Dieser Behälter ist ausschließlich für Lkw-Fahrer und Reisende da, um Proviantabfälle umweltgerecht zu entsorgen.“ Diese Botschaft scheint jedoch nicht bei allen anzukommen - die Abfallbehälter sind oft randvoll, jedoch nicht nur mit Proviantabfällen. „Das ist wirklich ein Riesenproblem, wir arbeiten an einer Lösung“, sagt Dannemann. Und: „ Es kann durchaus sein, dass wir die Mülltonnen wieder ganz wegnehmen.“ Zuvor waren in den Parkbuchten Schilder aufgestellt mit dem Hinweis, den Reisemüll wieder mitzunehmen. Dann kamen die Tonnen, die nun nicht nur für Reisemüll genutzt werden. Es entstehe der Eindruck, „dass die Leute meinen, sie können alles Mögliche dahin bringen“, sagt Dannemann. Erwischt worden sei dabei jedoch noch niemand. vik