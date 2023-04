„Azubi-Rallye“ bringt Oberschüler in Bruchhausen-Vilsen zu den Betrieben

Von: Mareike Hahn

Plausch mit der Polizei: Heike Diekamp (links) und Alexander Rattay (rechts) stehen den Oberschülerinnen Rede und Antwort. Lehrerin Friederike Ladenthien (hinten, rechts) und Frauke Buchroth von der Agentur für Arbeit wollen die „Azubi-Rallye“ im nächsten Jahr wieder organisieren. © Stine Kalla

Die Oberschüler informierten sich am Zukunftstag über Berufe - bei einer Premiere:

Br.-Vilsen – Gestern Morgen machten sich etwa 100 Schüler der Oberschule Bruchhausen-Vilsen zu Fuß auf den Weg in den Ortskern, um in mehreren Betrieben Einblicke in verschiedene Berufe zu bekommen. Die Idee für die „Azubi-Rallye“ war entstanden, da jedes Jahr ungefähr die Hälfte der Jugendlichen keinen Platz für den Zukunftstag findet, ist die Erfahrung von Friederike Ladenthien, Beauftragte für berufliche Orientierung an der Oberschule.

Es war die erste „Azubi-Rallye“ und gleich ein Erfolg. Frauke Buchroth, bei der Agentur für Arbeit in Syke für die Berufsberatung vor dem Erwerbsleben zuständig, und Friederike Ladenthien waren gestern zufrieden. Nächstes Jahr soll es eine Wiederholung geben, wofür sich die Organisatorinnen noch mehr teilnehmende Firmen wünschen. Damit auch Betriebe, die nicht im Ortskern ansässig sind, mitmachen können, ist eine Idee, Präsentationen auf dem Schulhof zu ermöglichen.

An der Rallye-Premiere nahmen gestern die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, die Polizeistation, die Gruppe „Nia – Nicht allein“ für Menschen mit Beeinträchtigung, die Filialen der Kreissparkasse in Broksen und Vilsen sowie der Raiffeisen-Markt teil. Spontan stand auch Küster Paul Goller in der Vilser Kirche Rede und Antwort. „Eine schöne Mischung“, freute sich Ladenthien.

Die Schüler nutzten Handys, um an den verschiedenen Stationen QR-Codes einzuscannen und so Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten der beteiligten Betriebe zu erhalten. Dazu gab es allgemeine Hinweise zu den Berufen von der Arbeitsagentur.

Außerdem hatte ein Teil der Firmen Mitarbeiter abgestellt, die die Fragen der Schüler beantworteten. Die Mädchen und Jungen hatten jeweils ein Heft dabei, in das sie die Antworten auf Fragen wie „Welche Ausbildungsberufe gibt es im Betrieb?“ oder „Was sollte ich persönlich für den Beruf mitbringen?“ eintrugen.

Die teilnehmenden Schüler aus den Jahrgängen sechs bis neun starteten in Gruppen von ungefähr sechs Personen an unterschiedlichen Punkten. An jeder Station waren etwa 15 Minuten eingeplant. „Wir wollen die Hemmschwelle, Kontakt zu einer Firma aufzunehmen, senken“, sagte Buchroth. „So können die Schüler Eindrücke sammeln. Wir hoffen, dass sich darüber auch Praktika und Ausbildungsmöglichkeiten ergeben.“

Wirtschaftsförderin Uta Seim-Schwartz unterstützte die Organisatorinnen bei der Suche nach teilnehmenden Firmen. „Zum Teil haben wir von Betrieben die Rückmeldung bekommen, dass sie zu wenig Personal haben, um mitzumachen“, sagte Buchroth. Da beißt sich die Katze in den Schwanz: Denn Schüler für das eigene Unternehmen zu begeistern, kann ein Schritt gegen den Fachkräftemangel sein.

Fürs nächste Jahr hofft Ladenthien auf so viele involvierte Firmen, dass die Schüler selbst entscheiden können, welche sie wie lange besuchen.

Polizist Alexander Rattay könnte sich vorstellen, dann noch interaktiver die Arbeit bei der Polizei vorzustellen, beispielsweise mit einem gespielten Notruf oder Detektivaufgaben. Er beantwortete gestern zusammen mit Heike Diekamp und weiteren Kollegen die Fragen der Schüler, die zumeist aus dem Rallye-Heft stammten. Ein Jugendlicher wollte außerdem wissen, wie oft er schon geschossen habe. Rattays Antwort: „Außer auf dem Schießstand zum Glück noch gar nicht.“ Eine Schülerin war besonders interessiert, berichtete der Polizist, und wird bald ein Praktikum bei der Polizei in Syke absolvieren.

Die Schülerinnen Jonah-Lynn, Amelie und Amelie, Semina, Edisona, Claudia und Larissa waren sich einig, dass die Polizei gestern die spannendste Station war. „Hier gab es nicht nur einen QR-Code, sondern man hatte das Gefühl, wahrgenommen zu werden“, sagte Jonah-Lynn. Claudia ergänzte: „Es wäre schön, wenn bei allen Betrieben ein Mitarbeiter bereitstünde.“