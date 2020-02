Awo-Sozialkaufhaus bleibt geöffnet

Flecken und Samtgemeinde gewähren der Einrichtung eine Defizitabdeckung

+ Die Awo möchte auch weiterhin mit drei hauptamtlichen Kräften in Teilzeit im Sozialkaufhaus in Bruchhausen-Vilsen tätig sein. Foto: Regine suling

Br.-Vilsen - Von Regine Suling. Es geht weiter: Das Awo-Sozialkaufhaus am Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen bleibt auch in Zukunft geöffnet. Diese Nachricht vermeldeten gestern Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann und Jonathan Kolschen, Vorsitzender des Arbeiterwohlfahrtverbands (Awo) im Landkreis Diepholz. „Es gab mehrere Gespräche zum Erhalt des sozialen Kaufhauses“, berichtete Bormann. Letztlich sei die Entscheidung gefällt worden, dass die Samtgemeinde und der Flecken dem Awo-Sozialkaufhaus für ein Jahr eine Defizitabdeckung gewähren, die in Absprache mit der Awo gedeckelt sei. „Wir verbinden damit die Hoffnung, dass das soziale Kaufhaus in eine andere und wirtschaftlich tragfähige Situation kommt“, erklärte Bernd Bormann und sagte, dass er nun auch die Unterstützung derjenigen erwarte, die sich so vehement für den Erhalt des Sozialkaufhauses eingesetzt hatten.