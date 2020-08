Avacon errichtet vier neue Ladesäulen für Elektroautos in der Samtgemeinde

Samtgemeinde – Naherholung und emissionsfreie Mobilität – das passt für Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann einfach zusammen. Umso mehr freue er sich, dass nun auch die Mitgliedsgemeinden mit Ladesäulen für Elektroautos ausgestattet sind. Die Avacon hat für die Samtgemeinde insgesamt vier neue Ladesäulen errichtet. „Das ist ein weiteres Give-Away, das zu uns passt“, sagte Bormann, als die Schwarmer Station stellvertretend für alle neuen Standorte offiziell in Betrieb genommen wurde.

Zu den fünf bereits bestehenden Säulen sind jetzt vier weitere – je eine in Asendorf, Bruchhausen-Vilsen, Martfeld und Schwarme – hinzugekommen. Dass es nun pro rund 2 000 Einwohner eine Ladestation für Elektroautos in der Samtgemeinde gebe, sei nicht nur regional einmalig, meinte Hermann Karnebogen, Referent für Kommunalmanagement bei der Avacon. Auch bundesweit befinde sich die Samtgemeinde damit in der Spitzenklasse. „Das muss man in Deutschland so erst einmal finden“, sagte er.

Die Avacon sei stolz, mit der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen einen Kooperationspartner gefunden zu haben, um die E-Mobilität auch im ländlichen Raum voranzubringen. „Gemeinsam können wir unsere ziele hinsichtlich des Klimaschutzes erreichen“, sagte Karnebogen. Christa Gluschak, Leiterin der Stabsstelle Regionale Entwicklung in der Samtgemeinde, erklärte: „Die Zulassungszahlen von Elektroautos steigen bereits erkennbar.“ Aus ihrer Sicht seien öffentlich zugängliche Ladestation für solche Fahrzeuge unumgänglich – auch mit Blick auf den Tourismus.

Deshalb seien die neuen Säulen an hochfrequentierten Orten platziert worden. „Dort, wo die Leute verweilen, wo sie essen und trinken oder einkaufen“, erklärte Hermann Karnebogen. Jetzt gelte es, die Nutzung der Ladesäulen durch die Bürger auszuwerten, meinte Bernd Bormann. „Wenn es gut angenommen wird, dann werden wir auch darüber nachdenken, weitere Stationen in den Gemeinden aufzustellen“, versicherte er.

„Seitens der Gemeinden wollen wir mithelfen, dass entsprechende Lademöglichkeiten vorhanden sind, wenn Elektromobilität den Durchbruch schafft“. sagte Schwarmes Bürgermeister Hans-Dieter Oldenburg. Deswegen wolle die Gemeinde Schwarme beispielsweise am Freibad eine Lufttankstelle aufbauen, die auch für Elektrofahrräder geeignet sei. „Das passt alles sehr gut in das Konzept des Klimaschutzes.“

Optisch sind die Ladesäulen in der Farbe Grün gehalten. Versehen sind sie mit Piktogrammen, die die Samtgemeinde repräsentieren sollen – eine Windmühle und eine Eisenbahn. „Wir haben in jeder Gemeinde eine Windmühle, das passt“, sagte Christa Gluschak. Und die Museumseisenbahn fährt auch regelmäßig durch die Gemeinden. „Das ist Identifikation für die Samtgemeinde“, meinte Karnebogen.

Die Ladesäulen im Überblick

Die vier neuen Ladesäulen haben jeweils zwei Ladepunkte mit einer Leistung in Höhe von 22 Kilowatt. Es können also pro Station zwei Autos gleichzeitig aufgeladen werden. Eileen Schöne vom Kommunalmanagement der Avacon sagte: „Die Bedienung der Stationen ist ganz einfach und es gibt viele Wege, die zur Ladung führen.“ Zum einen funktioniere das über eine Ladekarte. Dabei sei der Stromanbieter egal, es könne allerdings zu Preisabweichungen kommen. Die Ladekarte müsse vor dem Laden an einen Sensor gehalten werden, danach könne es direkt losgehen, erklärte Eileen Schöne. Alternativ zur Ladekarte könne eine der vier Stationen auch per Smartphone-App aktiviert werden. Dafür sei aber eine Registrierung bei einem Anbieter notwendig. Aber auch Menschen, die weder eine Ladekarte noch eine App haben, hätten die Möglichkeit, ihr Auto aufzuladen. „Dafür braucht man allerdings eine Kreditkarte“, sagte Eileen Schöne. Eine EC-Karte reiche nicht aus. „Für die Bezahlung mit Kreditkarte muss der Kunde den QR-Code an der Station scannen und seine Daten online hinterlegen“, erklärte Schöne.