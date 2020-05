Autokino kehrt zurück nach Broksen: Filmhof Hoya lädt zum Filmvergnügen

In Bruchhausen-Vilsen wird es ab Mittwoch, dem 20. Mai, wieder ein Autokino geben. Auf dem Marktplatz kehrt dieses spezielle Filmvergnügen mitten in der Corona-Krise dahin zurück, wo es vor mehreren Jahrzehnten bereits für viel Furore gesorgt hat.

Autokino in Bruchhausen - Vilsen startet am 20. Mai auf dem Marktplatz

in - startet am 20. Mai auf dem Programm-Übersicht und Tickets in Kürze verfügbar

Autokino-Ankündigung schlägt bereits hohe Wellen bei den Fans

Bruchhausen-Vilsen - 1977 war Eröffnung, 1992 das vorläufige Ende der Autokino-Geschichte in Bruchhausen-Vilsen. Doch im Zuge der Corona-Pandemie kehrt das Event im Kinosaal auf vier Rädern nun zurück. Der Filmhof Hoya organisiert zusammen mit dem Schausteller Manuel Recker aus Osnabrück einen Neustart, um die Menschen wieder mit Hollywood und Co. in Kontakt zu bringen.

+ Zwischen 1977 und 1992 gab es in Bruchhausen-Vilsen bereits ein Autokino - am Ortsausgang nach Berxen. © Repro: Neukirchen-Stratmann

Unter anderem sollen ab dem 20. Mai die Filme „Joker“, „Ziemlich beste Freunde“, „Jumanji - The next Level“ und „Der Fall Collini“ zu sehen sein. Das gesamte Programm soll am Wochenende bekannt gegeben werden, Tickets wird es auf der Homepage des Filmhofs geben, kündigte das Betreiber-Team auf Facebook an. Weitere Details, auch mit Blick auf die Historie des Autokinos am Ortsausgang nach Berxen, möchte das Team um Filmhof-Betreiberin Beate Möller-Dumschat Anfang kommender Woche bekannt geben.

Weil wegen der Helligkeit, die tagsüber auf die Leinwand fällt, keine frühen Autokino-Starts möglich sein werden, können auch in Bruchhausen-Vilsen die Filme erst gegen 21 Uhr oder später starten. Im Autokino in Stuhr-Brinkum sind die Startzeiten im Autokino mittlerweile auf 21.45 Uhr gerückt, in Sulingen beginnen die Filme derzeit um 21 Uhr.

Autokino in Bruchhausen-Vilsen für mindestens vier Wochen

Die Autokinos in Sulingen und Stuhr zeigen sowohl relativ neue Filme als auch ältere Klassiker. Neustarts in Deutschland sind weder für die Verleiher noch die Kinos derzeit finanzierbar, fast alle aktuell geplanten Kinofilm-Premieren wurden mindestens in den Herbst verlegt. Autokino-Projekte werfen nicht viel Geld ab, berichtete Cinespace-Geschäftsführer Bernd Aurin mit Blick auf das Autokino in Stuhr. „Kino mit Herzblut“ nennt er das - und so soll es auch in Broksen sein.

Bei Facebook hat die Ankündigung des Neustarts innerhalb weniger Stunden für viel Aufmerksamkeit gesorgt, das ehemalige Autokino in Bruchhausen-Vilsen ist vielen Menschen auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus immer noch wohlbekannt. Mindestens vier Wochen - wenn es gut läuft, auch länger - haben alte und neue Fans dann wieder die Chance, Autokino-Luft in Bruchhausen-Vilsen zu schnuppern.

Rubriklistenbild: © Repro: Neukirchen-Stratmann