Stetiger Blick aufs Handy: Autofahrer fährt Schlangenlinien

In Schlangenlinien und mit immer wieder wechselnden Geschwindigkeiten ist ein Autofahrer vor den Augen der Polizei unterwegs gewesen. Nun erwartet ihn unter anderem ein Eintrag in Flensburg.

Bruchhausen-Vilsen - Ein 47-jähriger BMW-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen ist am Dienstagnachmittag in sehr auffälliger Fahrweise auf der L330 vor einem Streifenwagen der Polizei unterwegs gewesen. Der 47-Jährige überfuhr dabei laut Angaben der Polizei nicht nur mehrfach die Mittellinie, sondern wechselte auch auffallend oft die Geschwindigkeiten. Zudem nahm er die Anhaltesignale der Beamten anfangs gar nicht wahr.

Polizei-Sprecher Thomas Gissing beschreibt dies als Anzeichen, welche sonst bei Autofahrern auffallen, die unter erheblichen Alkoholeinfluss stehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der 47-Jährige aber zu, durch sein Handy abgelenkt worden zu sein.

Warnung vor dem Handy am Steuer

Gissing warnt erneut vor der Nutzung des Handys am Steuer. Zum einen haben Fahrzeugführer mit einem Bußgeld über 100 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg zu rechnen, wenn sie mit dem Handy am Steuer erwischt werden - so auch in diesem Fall. Zum anderen werden mitunter andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Folgen wären in einem solchen Fall für den 47-Jährigen noch gravierender gewesen.

„Selbst ein Blick auf das Handy genügt, um die Gefahren des Straßenverkehrs nicht rechtzeitig wahrzunehmen und entsprechend reagieren zu können“, schreibt Gissing.

kom

Rubriklistenbild: © picture alliance/Monika Skolimowska/dpa