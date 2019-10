Von der Autobahn in den Luftkurort

Hinweisschild an der A1 und der A27 aufgestellt

+ Marktmeister Ralf Rohlfing, Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer, Sarah Verheyen vom „TourismusService“ und Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann (von links) versprechen sich einen positiven Werbeeffekt von den Hinweisschildern. Foto: SAMTGEMEINDE

Br.-Vilsen/Stuhr/Walsrode – Zwei braune, touristische Hinweisschilder leiten seit Kurzem die Autofahrer an den Bundesautobahnen A1 und A27 nach Bruchhausen-Vilsen. Eines davon steht jetzt vor dem Dreieck Stuhr in Fahrtrichtung Bremen und ein weiteres an der A27 in Fahrtrichtung Walsrode vor der Anschlussstelle Achim-Ost.