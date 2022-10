Auto erlegt jedes dritte Reh

Von: Anke Seidel

Das kann gefährlich werden: Kreuzt ein Wildtier die Straße, ist immer mit Nachzüglern zu rechnen. © Arne Dedert/dpa

Es ist eine beeindruckende Zahl: 1 465 Rehe allein im Landkreis Diepholz bei Unfällen getötet worden. Die Folge: Hohe Schäden.

Landkreis Diepholz. Wie aus dem Nichts taucht in der Dunkelheit plötzlich ein Schatten auf, schon knallt es: Ein Reh ist gegen das Auto geprallt. Keine Frage: Ein Wildunfall kann für Autofahrer ein großer Schock sein. Die Gefahr ist in der Dämmerung, also den Abend- und den frühen Morgenstunden, besonders hoch. Deshalb ist nach der Zeitumstellung und der früher einsetzenden Dunkelheit besondere Vorsicht im Straßenverkehr geboten.

„Alle zweieinhalb Minuten passiert auf deutschen Straßen ein Wildunfall, dabei ist die Dunkelziffer hoch“, ist auf der Internet-Seite des Tierfund-Katasters nachzulesen, das der Landesjagdverband Schleswig-Holstein und die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ins Leben gerufen haben. Es ermöglicht eine bundesweit einheitliche und standortgenaue Erfassung von Wildunfällen.

Auch im Flächenlandkreis Diepholz ist die Zahl solcher Unfälle hoch, denn jedes dritte Reh der Jagdstrecke stirbt durch ein Auto.

30 Prozent der Abschussquote erledigt das Auto

Wie Kreisjägermeister Thies Zimmermann berichtet, sind allein im Jagdjahr 2021/2022 von insgesamt 4 735 Rehen exakt 1 465 dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen. Allein beim Rehwild liege die Verkehrsunfallquote bei 31 Prozent, berichtet der Kreisjägermeister. 2019 hatte sie demnach 34 Prozent betragen, 2020 lag sie im Landkreis Diepholz bei 30 Prozent.

Bundesweit, so der ADAC, machen Wildunfälle etwa fünf Prozent aller Straßenverkehrsunfälle aus. Der Schaden ist enorm. Im vergangenen Jahr zahlten Versicherungsunternehmen insgesamt 940 Millionen Euro für den Schadensausgleich, berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). 284 000 Wildunfälle hatten sich demnach 2021 ereignet. Im Jahr 2012 waren es noch 258 000 gewesen, bei denen ein Schaden von insgesamt 583 Millionen Euro entstanden war.

Zurück zum Tierfund-Kataster: Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit Wissenschaftlern Wildunfallschwerpunkte zu ermitteln und diese langfristig zu entschärfen. „Wildtierfreundliche Straßen bedeuten ein enormes Plus an Tierschutz und vor allem weniger Personen- und Sachschaden“, heißt es dazu.

Wichtige Daten für Straßengestaltung

Jeder kann sich registrieren und einen Wildunfall melden. Die erfassten Daten liefern wichtige Erkenntnisse für die Verkehrsplanung, sodass Straßen wildtierfreundlicher und damit sicherer gestaltet werden können. Nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes (DJV) sterben jedes Jahr mehr als eine Million Wildtiere bei Unfällen.

In einem solchen Fall sollten Autofahrer unbedingt die Polizei informieren. Denn flüchtet der Fahrer und lässt das verletzte Tier zurück, ist das ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Der Gesetzgeber sieht bei einer Straftat eine Geldstrafe von bis zu 50 000 Euro vor.

Wild nicht selbst vom Unfallort entfernen

Die Polizei informiert außerdem den zuständigen Jagdpächter, der sich dann um das Tier kümmert. Das angefahrene Wild darf der Autofahrer auf keinen Fall vom Unfallort entfernen – sonst droht eine Anzeige wegen Wilderei.