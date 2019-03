Australier besuchen Archiv

Einrichtung in Bruchhausen-Vilsen erfreut sich immer größerer Beliebtheit

+ Samtgemeindearchivarin Elisabeth Meyer ist erfreut über einen Nachlass, der im vergangenen Jahr im Archiv abgegeben wurde. Foto: KARIN NEUKIRCHEN-STRATMANN

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-stratmann. Samtgemeindearchivarin Elisabeth Meyer blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Immer häufiger werde das Archiv aufgesucht. „Die Zahlen sind gestiegen – von 66 Besuchen im Jahr 2005 über 166 in 2013 auf 200 im vergangenen Jahr“, sagt Meyer. „Die Besucherfrequenz war trotz einer geringeren Anzahl an Öffnungstagen deutlich höher als in den Vorjahren.“ Nicht nur mehr Besucher konnte die Samtgemeindearchivarin begrüßen. „Außerdem erhöhte sich die Anzahl der schriftlichen und telefonischen Anfragen signifikant von 82 auf 131.“ Die meisten Anfragen, in welcher Form auch immer, beziehen sich auf die heimatgeschichtliche Forschung und die Familienforschung.