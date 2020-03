Ausstellung über die Geschichte des Brokser Heiratsmarktes findet großen Anklang

Selten hat eine Ausstellung im Rathaus so viel Publikum angezogen, wie die „Zeitreise zum 375-jährigen Bestehen des Brokser Heiratsmarktes“. Ernst Sievers (rechtes Foto) begrüßte die Gäste am Eingang mit seiner 16 Jahre alten elektronischen Drehorgel. Rund 60 Besucher, darunter viele Schausteller, waren gestern erschienen, um sich alte Fotos und Dokumente anzusehen. Bilder alter Fahrgeschäfte, des Boxspektakels, aber auch alte Marktpläne und Urkunden waren ausgestellt und regten zum Austausch an. Nach der Begrüßung durch Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer führte der Mitorganisator der Ausstellung, Hermann Hamann, in die Geschichte des Marktgeschehens ein. Hamann, der den Markt seit fast 70 Jahren kennt, zunächst als Besucher, später als Mitarbeiter in einem Ausschank, dann als Marktausschussvorsitzender, ist neben Marktmeister Ralf Rohlfing der personifizierte Brokser Heiratsmarkt. Im Anschluss an die Ausstellung im Rathaus, die dort noch bis zum 27. März zu sehen ist, wird es vom 19. April bis 10. Mai eine Folgeausstellung im Alten Gaswerk und dann auf dem Brokser Heiratsmarkt vom 21. bis 25. August geben. neu, Fotos: KARIN NEUKIRCHEN STRATMANN