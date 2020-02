Ausschuss für B-Plan Vilsa-Brunnen

Br.-Vilsen – Bei den Gegenstimmen von Bernd Brümmer und Bernd Schneider (beide Bündnis 90/Die Grünen) hat der Bauausschuss des Fleckens während seiner Sitzung am Mittwochabend den Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan (B-Plan) Vilsa Brunnen empfohlen. Der Rat des Fleckens wird in seiner nächsten Sitzung darüber entscheiden. Vorausgegangen waren der Abstimmung eine erneute detaillierte Schilderung der Gründe für den neuen Bebauungsplan durch Fleckendirektor Bernd Bormann sowie zahlreiche Anmerkungen einiger der 25 anwesenden Bürger.

Bernd Bormann stellte die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung mit den Abwägungen der Gemeinde vor. „Nach der Empfehlung heute und der Entscheidung des Rates nächste Woche wird es eine öffentliche Auslegung mit der Möglichkeit der Stellungnahme geben, erst danach erfolgt der Satzungsbeschluss“, erklärte Bormann das Prozedere.

Zu den wesentlichen Änderungen, die sich aus den Stellungnahmen ergeben haben, gehört, dass „das Hochregallager weiter weg vom Waldgebiet an der Homfelder Straße errichtet und ins Sondergebiet drei (SO3) Richtung Nordosten verlegt wird. Vorgesehen ist eine maximale Höhe von 40 Metern und eine maximale Grundfläche von 8 000 Quadratmetern“, sagte Bormann.

Um die Höhe des geplanten Hochregallagers (HRL) drehte sich erneut eine kontroverse Diskussion. Bündnis 90/Die Grünen wollen diese auf 30 Meter gedeckelt wissen. Dafür bietet die Fraktion an, die maximale Grundfläche von 8 000 auf 10 000 Quadratmeter zu erhöhen. „Ein Gebäude, das die Fläche eines Fußballfeldes hätte, würde den angrenzenden Wald um etwa zehn Meter überragen. Dadurch käme es zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschafts- und des Ortsbildes“, machte Bernd Schneider seinen Standpunkt deutlich.

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sehe auch der Landkreis, gab Bernd Bormann aus dessen Stellungnahme wieder. „Ein Ausgleich erfolgt durch Kompensationsmaßnahmen am Hoppendeich, an der Bahnstrecke Dille zum Vilser Holz und an der Eyter.“

Diese Ausgleichsmaßnahmen begrüßte Bernd Schneider. „Der städtebauliche Nachteil im Hinblick auf das Ortsbild kann jedoch nicht ausgeglichen werden und steht einer positiven Entwicklung des Luftkurortes entgegen“, erklärte er für die Grünen-Fraktion. „Als Ratsvertreter haben wir die Interessen der gesamten Gemeinde zu vertreten. Bruchhausen-Vilsen unternimmt erhebliche öffentliche und private Anstrengungen, um den Ort und seinen einmaligen Landschaftsraum attraktiv zu erhalten und weiter zu verbessern“, führte er aus.

Der Anregung vieler Bürger, den Wald und die Fischteiche unter Schutz zu stellen, trage man Rechnung, indem diese in den B-Plan aufgenommen werden. „Somit schaffen wir Ortsrecht“, führte Bernd Bormann weiter aus.

Während die Verwaltung Wald und Teiche durch diese Maßnahme als besonders geschützt beurteilt, wünschte sich Bernd Schneider, diese Areale aus dem B-Plan zu streichen. Sie sollten vielmehr Teil des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) bleiben. Der dafür zuständige Landkreis will das Gelände östlich der Homfelder Straße aus diesem Programm streichen.

Bernd Bormann sagte zu, sich bei der Behörde über den Verbleib von Wald und Fischteichen in diesem Vorranggebiet für Erholung einzusetzen. „Das wäre dann ein doppelter Schutz“, sagt Bernd Bormann.

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) befürchtet in seiner Stellungnahme eine höhere Feinstaubbelastung. „Das sehen wir nicht, weil mit der Planung keine Erweiterung der Produktion einhergeht, sondern nur drei Außenstandorte als Lager aufgegeben werden. Dadurch wird der Verkehr optimiert“, erklärte Bormann die Pläne des Getränkeherstellers.

Hermann Hamann (SPD) verwies auf den Erfolg des „Mittelständischen Familienunternehmens Vilsa“. „Das muss sich entwickeln können, durch den Bau des HRL in die Höhe wird Flächenverbrauch vermieden.“ Man solle auch an die 500 Mitarbeiter denken. „Den Betrieb gibt es schon seit 100 Jahren hier, und ich will den Betrieb auch noch weitere 100 Jahre hier halten“, so Hamann.

Nils Ehlers (CDU) erklärte: „Zweifellos ist das HRL ein Eingriff in das Landschaftsbild.“ Ob 30 oder 40 Meter, mache für ihn jedoch keinen Unterschied. Ihm sei wichtig, eine größere Flächenversiegelung zu vermieden. „Das steht nicht im Widerspruch zum Luftkurort“, argumentierte Ehlers und verwies auf die Gewerbesteuereinnahmen. „Damit tun wir viel Gutes für den Ort.“

Christel Stampe (SPD) bezeichnete ihre Zustimmung zur Beschlussempfehlung als „die schwerste Entscheidung, seitdem ich im Rat sitze.“

Zuhörer Carsten Schultze aus Weseloh fehlte der „Geist“ bei der Planung. Er bemängelte die Entscheidung des Landkreises, das RROP-Gebiet um den Wald und die Fischteiche zu verkleinern. Die Höhe eines HRL von 40 Metern halte er „für einen fatalen Fehler, der sich rächen wird für die gesamte Umgebung.“

Die Grünen stellten den Antrag auf Absenkung der HRL-Höhe auf 30 Meter sowie die Streichung des Waldes und der Teiche aus dem B-Plan. Diesen Antrag lehnte die Mehrheit ab.

Der Rat behandelt den B-Plan „Vilsa Brunnen“ in seiner Sitzung am Mittwoch, 19. Februar, ab 19 Uhr im Rathaus.

Umfrage im Sozialen Netzwerk:

Zum geplanten Hochregallager mit maximal 40 Metern Höhe gibt es in der Facebook- Gruppe „Bruchhausen-Vilsen. Früher und heute“ eine Umfrage, die sicher nicht repräsentativ ist, aber dennoch ein Stimmungsbild der Bevölkerung widerspiegelt. Von 93 Teilnehmern stimmten dort 82 für „Her mit dem Lager – es geht um Arbeitsplätze“. Sieben erklärten „Vilsa brauche ich nicht, ich trinke kostengünstiges Leitungswasser“. Vier meinten „das Lager ist OK, aber bitte weniger hoch bauen.“