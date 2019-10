Aussage des Opfers ist widersprüchlich

Berxen/Nienburg - Von Andreas Wetzel. Am dritten Verhandlungstag gegen den 53-jährigen Nienburger, der angeklagt war, eine 31-jährige Bekannte aus Syke auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 6 in der Gemarkung Berxen vergewaltigt zu haben, wurde jetzt vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen.

An diesem Verhandlungstag wurde zunächst eine gemeinsame Bekannte des Angeklagten und des Opfers, eine 35-jährige Dolmetscherin aus Syke, gehört. Über die Sykerin war der Kontakt zwischen dem Angeklagten und der Geschädigten zustande gekommen. Sie sagte vor Gericht, dass sich ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt habe und der Angeklagte der aus Syrien stammenden 31-Jährigen bei Ämtergängen und bei Lebensfragen in der Anfangszeit in Deutschland beigestanden habe. In der Folgezeit hatte es mehrere Treffen zwischen den beiden gegeben. Zu deren Verhältnis konnte die Zeugin keine Angaben machen. Ihr sei aber zu Ohren gekommen, dass der Angeklagte die Geschädigte finanziell unterstützt habe.

Auch das Opfer wurde noch einmal gehört. Insbesondere wurde sie zum Verhältnis zum Angeklagten gefragt. Dabei spielte auch der WhatsApp-Verkehr zwischen beiden eine nicht unwesentliche Rolle. So hatte das Opfer dem Angeklagten eine Nachricht geschrieben, bei dem zunächst gefragt wurde, wie es ihm ginge und mit den Worten endete: „Ich habe dich doch auch vermisst!“ Auf die Frage, was dies für eine Bedeutung habe, gab sie an, dass dies in ihrer Muttersprache eine allgemeine Höflichkeitsfloskel wäre. Das Verhältnis zum Angeklagten schilderte die 31-Jähriger als Vater-Tochter-Verhältnis.

Geschädigte ändert vorherigen Angaben

Zu dem Tatgeschehen noch einmal befragt, gab das Opfer an, dass sie in der polizeilichen Vernehmung geschildert habe, sie habe sich am Tatort dreimal übergeben müssen. In ihrer jetzigen Aussage gab sie allerdings an, dass dies so nicht der Fall gewesen wäre. Ihr sei es an dem Tag nicht gut gegangen und sie habe sich bereits einmal in einem Einkaufsmarkt in Marklohe übergeben müssen, später noch einmal am Tatort und noch einmal zu Hause. Ein richtiges „Übergeben“ sei es auch nicht gewesen, sondern mehr ein Spucken, das sie sich dann mit dem Taschentuch abgewischt habe.

Mehr als nur ein väterliches Verhältnis

Vom Verteidiger des Angeklagten, Rechtsanwalt Raban Funk aus Stolzenau, wurde dem Opfer vorgehalten, dass sie dem Angeklagten ein kurdisches Liebeslied über WhatsApp geschickt habe. Sie antwortete darauf, dass dies rein beruflich gewesen wäre, da sie für den Angeklagten als Praktikantin bei Hochzeiten geholfen habe und dies lediglich für eine Vorbereitung gewesen sei. Verteidiger Funk wies noch auf weitere Unstimmigkeiten hin und deutete an, dass es sich um mehr als ein väterliches Verhältnis gehandelt haben dürfte.

Am dritten Verhandlungstag kam auch die Religions-Sachverständige für muslimische und jesidische Glaubensfragen zu Wort. Sie bestätigte, dass es Sprachunterschiede zwischen Opfer und Täter nicht gäbe, die Muttersprachen seien nahezu identisch, eine kurdische Sprache die „Kurmanji“ heißt. Die Sachverständige wies noch einmal darauf hin, dass es in den Glaubensfragen strikte Regeln gäbe. Allerdings würde es in der Praxis anders aussehen. Insbesondere von Männern werde oft anders gehandelt, als der Glaube es vorsieht.

Abschluss fand das Verfahren am vierten Verhandlungstag. Dort wurde zunächst noch die Polizeibeamtin der Polizeiinspektion Diepholz, die die Vernehmung des Opfers durchgeführt hatte, vernommen. Die Beamtin gab an, dass das Opfer eindeutig davon gesprochen habe, sich dreimal am Tatort übergeben zu haben. Nach dieser Zeugin konnte das Schöffengericht die Beweisaufnahme schließen.

Zweifel an der Aussage des Opfers

Oberstaatsanwältin Carola Oelfke von der Staatsanwaltschaft Verden begann ihr Plädoyer mit dem Antrag auf Freispruch. Sie begründete es damit, dass die Beweislage sich nur auf die Aussage des Opfers stützen musste. Der Bundesgerichtshof hat in einem Grundsatzurteil gefordert, dass an die Aussage des Opfers ein strenger Maßstab angelegt werden müsse. Dies sei hier nicht gegeben. So habe es das Opfer versäumt, direkt nach der Tat Anzeige zu erstatten, sondern sei erst einige Tage später zur Polizei gegangen. Das habe es unmöglich gemacht, noch DNA-Spuren zu finden. Den Ausführungen von Oberstaatsanwältin Oelfke zufolge muss die Aussage in allen Bereichen schlüssig sein und keine Zweifel offenlassen. Bei der ihr vorliegenden Aussage gibt es allerdings Zweifel. So schildert das Opfer die Beziehung zum Angeklagten als Praktikums- sowie Vater-Tochter-Verhältnis. Aufgrund der Gesamtumstände könne jedoch schon von einer weitergehenden Beziehung gesprochen werden. Weitere Widersprüche taten sich auch beim Tatgeschehen auf: Wie das Opfer im Auto festgehalten wurde, was sich um das Auto herum abgespielt habe und was nach einem Fluchtversuch zugetragen habe, unterschied sich in der polizeilichen Aussage und bei der richterlichen Vernehmung. Einerseits machte sie die Angabe, an der Hüfte gepackt worden zu sein, ein anderes Mal am Oberarm. Weitere Zweifel kamen über die Lichtverhältnisse am Tatort auf. Das Opfer gab an, dass zum fraglichen Zeitpunkt Vollmond gewesen sei, es war jedoch ein Tag nach Neumond. Da erhebliche Zweifel an der Konstanz der Aussage der Geschädigten vorlagen, war nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft eine Verurteilung nicht möglich.

Das Urteil lautet Freispruch

Auch die Vertreterin der Nebenklage, Rechtsanwältin Katharina-Mara Lancker, wies auf die strengen Anforderungen einer Aussage des Opfers hin und unterstrich, dass auch dabei im Zweifel für den Angeklagten entschieden werden müsse.

Verteidiger Funk bedankte sich zunächst bei den Prozessbeteiligten für das äußerst faire Verfahren und schloss sich den Ausführungen der Staatsanwaltschaft an, fügte allerdings noch zwei Punkte hinzu. Das Opfer habe gesagt, sie habe in Hannover lediglich Brot gegessen und Wasser getrunken, da es ihr schlecht gegangen sei, hatte aber über WhatsApp ein Foto von einem üppigen Fleischgericht verschickt. Zudem trug das Opfer eine vom Angeklagten geschenkte Halskette mit Herz, was die Beziehung in ein anderes Licht rücke.

Nach kurzer Beratung verkündete das Schöffengericht das Urteil, das nur Freispruch lauten konnte.