Auslieferung im Minutentakt

Samtgemeinde - Von Vivian Krause. Die Fahrer der Autos „Engeln“, „Asendorf“ und „Vilsen“ treffen sich jeden Tag spätestens um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Bassumer Straße in Bruchhausen-Vilsen – auch Ostern, Weihnachten und Neujahr. Sie warten auf einen Transporter der Zentralküche des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Syke-Barrien. Dieser liefert Wärmebehälter mit Essen darin an. Heute auf dem Speiseplan: Suppe.

Die Handgriffe sitzen. Jeder Fahrer weiß, was zu tun ist. Schnell sind die leeren Menagen vom Vortag gegen die neuen eingetauscht. Schnell muss es auch gehen, denn das Essen soll schließlich pünktlich – und warm – bei den Kunden von „Essen auf Rädern“ ankommen.

„Ich bin schon fast 2 000 Mal hier gewesen“, sagt Dieter Borchers vom DRK Syke-Barrien. Seit rund elf Jahren fährt er laut eigenen Angaben die Essen von A nach B. Und er ist bei seinen Mitstreitern als „der Schnelle“ bekannt. Daher startet Reinhard Kleinschmidt seine Tour mit dem Auto „Engeln“ an diesem Tag auch rund zehn Minuten früher. „Ich mache mir vorher einen Plan, wo ich lang muss“, sagt Kleinschmidt. Ein Navigationsgerät braucht er jedoch nicht, ist der Nenndorfer, der jetzt in Bruchhausen-Vilsen wohnt, doch in der Gegend aufgewachsen. Auf einer Liste steht, welche Adresse welche Essen bekommt. Unterschieden wird dabei in halbe und ganze Portionen. „Wer noch nie etwas falsch ausgegeben hat, der lügt“, sagt Kleinschmidt schmunzelnd.

Ein Essen kostet laut Erika Heithoff, Vorsitzende des Beirats von „Essen auf Rädern“, 4,90 Euro, ab Juli 5,40 Euro. Die Anzahl der Essen ändere sich oft täglich. Denn nicht jeder Kunde bestellt jeden Tag. Die 60 ehrenamtlichen Fahrer der drei Autos fuhren im Jahr 2018 insgesamt 25 764 Essen aus, davon 12 323 im Bereich Bruchhausen-Vilsen, 7 035 mit dem Wagen „Asendorf“ und 6 406 in Engeln und umzu. An diesem Tag sind es für Engeln 18 Essen an 15 Adressen.

Einen der Zielorte kenne Kleinschmidt noch nicht. Seit etwa einem Jahr ist er Teil des Teams „Engeln“ und damit einer von rund zehn ehrenamtlichen Fahrern dieses Autos. Alle acht Wochen ist Kleinschmidt dran. Rund 50 Kilometer ist er pro Tour unterwegs. Er bezeichnet die Tätigkeit als „tollen Job“ – dabei ist dieses nur eines von zahlreichen Ehrenämtern, das er ausübt.

Für den Rentner ist die heutige Tour ein Heimspiel. Die erste Station ist in Nenndorf. Die Kundin steht schon an der Haustür und wartet auf das Mittagessen. Kleinschmidt begrüßt sie, folgt ihr in die Küche, stellt das warme Essen für sie und ihren Mann ab, nimmt die bereitgestellten leeren Behälter mit, verabschiedet sich, sortiert die Menagen in den Kofferraum ein und setzt sich wieder ans Steuer. Ein kurzer Blick aufs Klemmbrett zeigt, wo es als nächstes hingeht.

Nicht jeden Kunden begrüßt Kleinschmidt persönlich. Bei einigen ist ein Ablageort ausgemacht – ansonsten ist der Ablauf immer ähnlich. Für eine längere Unterhaltung bleibe kaum Zeit, ein kleiner Plausch ist aber schon drin. Kleinschmidt kennt zu jedem Kunden eine Anekdote – bei der nächsten Dame beispielsweise lebt auch ein Hund. Dieser begrüßt Kleinschmidt. Kleinschmidt begrüßt ihn. Dann dessen Besitzerin. Weiter geht’s. Nach rund zwei Stunden ist auch das letzte Essen ausgegeben, jetzt heißt es: die Bestellung für den neuen Tag abgeben. In die Vorbereitung einer Tour stecke Kleinschmidt rund 15 Minuten Zeit.

Die Planung für den Bereich Engeln übernimmt Herbert Cordes. In Asendorf zeichnet Bernd Niemeyer verantwortlich, in Bruchhausen-Vilsen und umzu Erika Heithoff. Wer Interesse an der Tätigkeit hat, meldet sich bei ihr unter Telefon 04252/2698.

Die Organisation

In der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen werden täglich Essen zu Senioren, Kranken und Hilfsbedürftigen gebracht. Jene in Bruchhausen-Vilsen, Asendorf, Engeln und Umgebung verteilen Ehrenamtliche mit drei Autos, zubereitet werden die Mahlzeiten dafür in der Küche des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Syke-Barrien. Ein Zusammenschluss, bestehend aus den evangelischen Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen, der katholischen Kirchengemeinde Bruchhausen-Vilsen, der Samtgemeinde, dem DRK-Ortsverband Bruchhausen-Vilsen und der Fördergesellschaft des Lions-Clubs Grafschaft Hoya ermöglicht dieses Angebot. Seit 1985 wird „Essen auf Rädern“ in Bruchhausen-Vilsen angeboten, seit 1993 auch im Bereich Engeln Essen ausgeliefert. Der DRK-Ortsverein Asendorf ist dem Kuratorium 2010 beigetreten.

Im Gebiet der Kirchengemeinden Martfeld und Schwarme zeichnet für das Essen die Beneke Service GmbH verantwortlich. Ausgefahren werden die Mahlzeiten von Ehrenamtlichen. Gestartet ist der Fahrdienst in der Trägerschaft der Kirchengemeinde im Jahr 2009. Weitere Informationen gibt es im Martfelder Kirchenbüro (Telefon 04255/258). Außerhalb des Gebiets der Kirchengemeinden übernehmen die Auslieferung Mitarbeiter der Service GmbH.