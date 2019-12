Ausgezeichnete „Dorfmäuse“

Uenzen – Der Kindergarten „Dorfmäuse“ Uenzen trägt nun offiziell das Gütesiegel „Buchkindergarten“: Es ist an der Fassade angebracht worden. Er ist damit eine von fünf Einrichtungen in Niedersachsen und die einzige in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen mit dieser Auszeichnung. Während einer Feierstunde erläuterte Leiterin Daniela Meyer den Kindern, Eltern, ehemaligen Kollegen und Vertretern der Samtgemeindeverwaltung den Hintergrund dieser Auszeichnung.

Mit Unterstützung von Katja Kittlaus, Sprachkoordinatorin der Samtgemeinde, sei im vergangenen ein Projekt angelaufen, das vom niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) unterstützt wird. Daraus entwickelte sich eine Zusammenarbeit mit der Bücherei Bruchhausen-Vilsen. Deren Leiterin, Ute Zickmantel, stellt den Mädchen und Jungen des Kindergartens regelmäßig eine Bücherkiste zur Verfügung. Daniela Meyer spricht von „leuchtenden Kinderaugen“, wenn sie die Kiste erblicken. Auch Handpuppe Rudi Rabe zog in die Einrichtung ein. Wöchentlich hat er ein Buch, ein Fingerspiel oder ein Lied mit im Gepäck. Zudem weihte der Kindergarten eine Leseecke ein. All diese Aktionen seien losgelöst von dem Gütesiegel, aber in die Bewerbung für dieses eingeflossen.

Sowohl Katja Kittlaus als auch Cattrin Siemers, bei der Verwaltung zuständig für den Fachbereich Bildung, wiesen die Einrichtungsleiterin auf die Ausschreibung für das neue Gütesiegel „Buchkindergarten“ hin. Nach dem Versenden der Bewerbung „fing die Zeit des Wartens an“, sagte Daniela Meyer. Es hat 820 Bewerbungen gegeben, insgesamt 208 Kindergärten in ganz Deutschland sind für ihren besonderen Einsatz, Kinder früh für Sprache zu begeistern, auf der Buchmesse in Frankfurt am Main ausgezeichnet worden (wir berichteten). Es sei etwas ganz Besonderes, dass der Kindergarten „Dorfmäuse“ zu den Trägern des Siegels zählt. Die Auszeichnung sei ein i-Tüpfelchen der Arbeit des Kindergartens. Das Lesen, Erzählen und Reimen gehöre in Uenzen zum pädagogischen Konzept. „Wir lesen jeden Tag“, sagte Daniela Meyer. Die Kids würden das Lesen regelrecht einfordern. Für Nachschub an Lektüre sorgte Katja Kittlaus, die dem Kindergarten im Namen der Verwaltung als Geschenk das Buch „Tapsi will kuscheln“ überreichte.

Das Gütesiegel

Mit dem Gütesiegel „Buchkindergarten“ zeichneten der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Deutsche Bibliotheksverband in diesem Jahr zum ersten Mal Kindergärten aus, die im Bereich der Leseförderung und der Lese- und Sprachentwicklung von Kindern aktiv sind. In einem „Buchkindergarten“ nehmen die frühen kindlichen Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur einen zentralen Stellenwert ein. Das Gütesiegel wird zunächst für drei Jahre vergeben.