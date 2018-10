„Tammie Norrie“ spielt sich in die Herzen der Zuhörer in Robberts Huus 

Schwarme - Von Horst Friedrichs. Sie haben es. Dieses irische Feeling. Und sie setzen noch eins drauf, reichern es an mit Komponenten, die sie „untraditionell“ nennen: „Tammie Norrie“, vier Bremer Sänger und Musiker mit Irland im Herzen, spielten sich am Samstagabend in die Herzen ihrer vielen Zuhörer in Robberts Huus in Schwarme.

Für Kenner sind die Tin Whistle (Blechflöte) und die Rahmentrommel Bodhrán vertrauter Bestandteil irischer Folklore. „Tammie Norrie“ indes verfeinert den Standard-Sound mit ungewohnten Instrumenten. Dabei sind Blockflöten und ein digitales Schlagzeug jedoch weder abgehoben noch befremdend in einer Folkband, die sich keltischen Klängen verschrieben hat.

Elke Brückner vom Schwarmer Kulturzentrum Robberts Huus begrüßte das Publikum, das für ein ausverkauftes Huus gesorgt hatte, und stellte die Musiker mit ihren Instrumenten vor. Neben Bandleader Frank Deckert an den digitalen Drums waren das Katharina Bramkamp (Gitarre, Gitarrenbanjo, Blockflöten, Bodhrán), Martina Brückner (Blockflöten), und Henning Bramkamp (Gitarre, Gitarrenbanjo).

Die Flöten – von Sopranino bis Bass – entführten die Zuhörer sogleich in die Keltenwelten jener Hügellandschaft, deren wogendes Gras von Atlantikwind, Golfstrom und sanftem Regen genährt wird. Von melancholisch bis unternehmungslustig reichten die Gefühlsregionen, die herüberkamen. Der Ausflug in die menschenleere Weite endete – wie sollte es in Irland anders sein – in einem Pub am Rande der Einsamkeit, wo Sauf- und Rauflieder und wilde, ausgelassene Rhythmen die Bodendielen beben lassen.

Bevor die Band diese irische Rasanz mit „Whisky in the Jar“ ausbrechen ließ, stellte Frank Deckert das Maskottchen und den Namensgeber der Gruppe vor: „Tammie Norrie“ sei der gälische Name für den Papageitaucher, dessen Plüsch-Version bei jedem Konzert auf dem Schlagzeug-Gestänge thront.

Für irische Augen und Ohren seien Blockflöten zwar ungewöhnlich, wusste Martina Brückner zu berichten, doch bei Aufenthalten auf der grünen Insel seien einheimische Zuhörer umso mehr von der Klangvielfalt der „Holzrohre mit Löchern“ beeindruckt gewesen. Hintergrund: Die irische Tin Whistle „kann“ nur eine feste Tonart, während die Blockflöten in der Hinsicht viel flexibler sind und überdies in den Stimmlagen Sopran, Alt, Tenor und Bass gebaut werden.

Ein Schlagzeug in einer Bandbesetzung für irische und schottische Folklore mag ungewöhnlich sein, doch die Digital-Drums ermöglichen einen außergewöhnlichen Rhythmus-Unterbau. Unter den Sticks eines derart virtuosen Schlagzeugers wie Frank Deckert gelingen auf den digitalen Tom-Toms sogar regelrechte Melodielinien. Damit nicht genug, gehören leuchtende Drumsticks bei abgedunkelter Bühne ebenfalls zum digital befeuerten Repertoire. Nicht zuletzt ermöglicht es die Digitaltechnik auch, das Schlagzeug auf das Lautstärke-Niveau der Gesamtband herunterzuregeln. Folglich gibt es keine Klangverfremdungen, weil die leiser tönenden Instrumente wie Gitarren und Flöten keinem überlauten Schlagzeug durch Verstärker angepasst werden müssen.

Rühmen sich die Iren, eine Insel mit „40 Schattierungen von Grün“ ihr eigen zu nennen, so können die Vier von „Tammie Norrie“ mit Fug und Recht für sich in Anspruch nehmen, mit einer mindestens ebenso großen Vielfalt an instrumentalen und vokalen Nuancen zu brillieren.

Das stellten sie in Schwarme eindrucksvoll unter Beweis, wobei das sechssaitige Gitarrenbanjo ebenso eine tragende Rolle spielte wie die Bass-Ukulele mit ihren weißen Gummisaiten. Neben Standards wie „The Leaving of Liverpool“ oder „What shall we do with the drunken sailor“ erfreuten „Tammie Norrie“ ihr Publikum auch mit seltener gehörten Stücken wie „Black is the colour of my true love’s hair“ und „Star of the County Down“. Instrumentale Jigs und Reels, die schwungvollen irischen Tänze wechselten mit melancholisch-melodiösen Titeln, wie etwa dem Bassblockflöten-Duett in „Inisheer“, benannt nach der kleinsten der Aran-Inseln vor der irischen Westküste.

Paradebeispiel für die gesanglichen Qualitäten der „Tammie-Norrie“-Musiker war der vierstimmig gesungene Schlussakkord von „Tak a dram afore ye go“ (Nimm noch einen Drink, bevor du gehst), der zweiten Zugabe, die zugleich den Ausklang eines überragenden Konzerts bildete.