17-Jähriger und 20-Jähriger geraten aneinander

Bruchhausen-Vilsen - In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es auf dem Gelände des Brokser Heiratsmarktes zu einer Auseinandersetzung, die die Polizei unter Einsatz von Pfefferspray beendete.

Nach Angaben der Polizei aus Syke kam am es Freitag um 23.45 Uhr auf dem Gelände Brokser Heiratsmarktes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, in deren Verlauf ein 17-jähriger aus Weyhe von einem 20-jährigen aus Hoya mehrfach geschlagen wurde. Die Auseinandersetzung konnte letztlich erst von Polizeibeamten unter Einsatz von Pfefferspray beendet werden. Der Täter wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Zu einer weiteren Auseinandersetzung am Samstag gegen 2:30 auf einem der Parkplätze am Gelände des Brokser Heiratsmarktes. Zwei 18- und 20-Jährige wurden von zwei Unbekannten geschlagen und getreten wurden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.

