AG Alteisen repariert Wegehobel Aufs Feld statt auf den Schrottplatz

Asendorf - Ein ehemaliges Gefährt der Hasseler Forstinteressentengemeinschaft hat den Weg nach Asendorf gefunden. Dank der Arbeitsgemeinschaft (AG) Alteisen des Heimatvereins Asendorf läuft der altertümliche Wegehobel, der vor 1950 gebaut wurde, jetzt wieder.

„Er stand lange Jahre in Hassel auf einem Grundstück draußen zwischen Bäumen und wartete eigentlich nur noch darauf, verschrottet zu werden“, sagt Wilhelm Brinker von der AG.

Mit dem Gefährt wurden einst im Frühjahr oder Sommer die Waldwege repariert, die im Winter oder bei nassen Bodenverhältnissen durch forstwirtschaftliche Arbeiten zerfahren worden waren. Ein Wegehobel mit nachfolgender Glattwalze zog die Wege in mehreren Arbeitsgängen wieder glatt und walzte sie an.

Außer dem Schlepperfahrer waren noch zwei bis vier Personen nötig, um das Gefährt im laufenden Betrieb ständig neu auszurichten. Das testeten die „Alteisen“ jetzt auf dem Hof von Mitglied Christof Stegemann-Auhage in Asendorf: Mittels Steuerrädern wurden Hobel und Walze in die entsprechende Position gebracht. Mit dem ersten Steuerrad wird die Arbeitstiefe reguliert, mit den anderen der Hobel so eingestellt, dass er von der Wegkante etwas Erde weghobelt und zur Wegesmitte befördert. Das hat eine leichte Rundung des fertiggestellten Wegs zur Folge. Der Hintergrund: So konnte das Regenwasser ablaufen und der Weg wieder schneller befahren werden.

Was heute hydraulisch in Sekunden an Maschinen eingestellt wird, dauerte damals recht lange und wurde per Hand gemacht. Die heutigen Maschinen, die solche Arbeiten erledigen, heißen Gräter. Bei diesen wird die hydraulische Verstellung laut Wilhelm Brinker vollautomatisch per Laser so schnell und präzise vorgenommen, dass in der Regel in einem Arbeitsgang alles fertig ist.

Ältestes Gerät aus dem Jahr 1935

Mit neuen Maschinen haben die rund 100 Schlepper der AG nichts gemein. Der Älteste ist im Jahr 1935 gebaut worden, schätzt Wilhelm Brinker. Sie werden grundsätzlich nicht in „Hochglanz“ lackiert und sind alle so erhalten, wie sie die Gruppe übernommen hat. Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge noch arbeiten. Denn im Frühjahr beackert die Truppe zwei bis drei Felder. „Landwirte, die Brachflächen haben und diese mit Blühmischungen einsäen müssen, stellen uns die zur Verfügung“, sagt Wilhelm Brinker. Die Beackerung und Ansaat übernimmt die AG, „als Lohn gibt es dann mal einen Grillabend“.

In Schuss halten die rund 50 Mitglieder der AG – das jüngste ist 14 Jahre, das älteste über 70 Jahre – die Fahrzeuge an „Bastelabenden“: Alle 14 Tage treffen sie sich, um die ein oder andere Maschine zu reparieren und wieder in gebrauchsfähigen Zustand zu versetzen. Die neueste Errungenschaft, der Wegehobel, war in einem guten Zustand. Ein neuer Bodenbelag war nötig. „Und ein paar Teile mussten wieder gängig gemacht werden“, sagt Wilhelm Brinker.

vik

Untergebracht sind die Schlepper in Scheunen, Garagen und sonstigen Gebäuden. „Unterstellmöglichkeiten sind so knapp, dass wir uns von der einen oder anderen Maschine in der Vergangenheit getrennt haben mangels Platz“, sagt Wilhelm Brinker. Wer einen Unterstellplatz anbieten kann, Mitglied werden möchte oder nähere Informationen zu der AG Alteisen wünscht, erreicht Wilhelm Brinker unter Telefon 0171/3338681.