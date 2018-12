Aufdrehen!

AG des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen organisiert erneut Konzert „Turn up 4 Tolerance“

+ Die Mitglieder der „Schule ohne Rassismus“-AG setzen sich für mehr Toleranz ein (hintere Reihe, von links): Sabrina Riemer, Louisa Gohde, Luca Wendte, Chiara Brandt, Virgina Grabs und Tim Schöning (betreuende Lehrkraft) sowie (vordere Reihe, von links) Nils Borcherding („Ehemaliger“), Leonard Bröker, Julian Braun, Dominik Schwecke, Lennart Coors und Henry Wohlers („Ehemaliger“). - Foto: Lisa Hustedt

Br.-Vilsen - Von Lisa Hustedt. Nach einer erfolgreichen Auftaktveranstaltung im Jahr 2016 geht das Konzert „Turn up 4 Tolerance“ in die nächste Runde: Eine weitere Auflage des Events gibt es am 26. Januar. Die Veranstaltung organisieren die Schüler der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Schule ohne Rassismus“ des Gymnasiums in Bruchhausen-Vilsen. Sie wollen sich gegen Rechts und für mehr Toleranz einsetzen.