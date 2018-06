Asendorfer Erdbeermarkt jährt sich zum 20. Mal

Asendorf - Von Jana Wohlers. Er ist ein Stückchen Geschichte, für viele Besucher jedes Jahr ein fester Termin im Kalender und lockt stets mit kleinen, roten Früchten in allen Facetten: Der Erdbeermarkt gehört nach Asendorf wie Deutschland zur Fußball-Weltmeisterschaft. Am Sonntag jährte sich die Erfolgsveranstaltung rund um den historischen Bahnhof zum 20. Mal.

Auch im Jubiläumsjahr tummelten sich Hunderte Besucher bei bestem Wetter durch die bunt bestückten Marktgassen. Rot – die Farbe der Liebe. Rote Rosen, rote Küsse, rote Herzen. Jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni aber steht in Asendorf ein anderer roter Gegenstand im Mittelpunkt: die Erdbeere.

Nicht nur schön anzusehen, auch ganz fabelhaft im Geschmack, tritt sie in Erscheinung und weiß Groß und Klein stets durch ihre facettenreiche Verwendung zu begeistern. Ob im Eis, in einer Bowle, auf frischen Waffeln, im Kuchen, in selbstgekochter Marmelade oder einfach pur auf die Hand: Die mehr als 70 Aussteller bewiesen wieder mal Kreativität und Vielfalt und zauberten den zahlreichen Besuchern ein geschmackliches Angebot, das für jeden den passenden Schmaus parat hielt.

+ Schon in den frühen Morgenstunden waren Schnäppchenjäger beim Flohmarkt unterwegs. © Jana Wohlers

Doch der Erdbeermarkt zählte eben nicht zu den Asendorfer Traditionsveranstaltungen, wenn er nicht mehr als nur Erdbeeren zu bieten hätte: Schon früh am Morgen schlenderten die ersten Schnäppchenjäger über den großen Flohmarkt.

Kunsthandwerker präsentierten ihre Waren, die Geschäfte lockten mit offenen Türen und auch das Unterhaltungsprogramm zeigte sich vielfältig. Für die jüngsten Besucher gab es eine bunte Auswahl an Spielmöglichkeiten und auch bei der beliebten Tombola war ordentlich was los.

Passend zum gestrigen WM-Spiel Deutschlands dominierte die Farbe Rot nicht nur durch die immerwiederkehrenden Erdbeeren. Das Rot der schwarz-rot-goldenen Deutschlandfahne war überall zu sehen: zahlreiche Aussteller hatten ihre Stände mit Fahnen bestückt, Trikotträger der deutschen Nationalmannschaft schlängelten sich durch die Besuchermenge und sogar auf manch rosiger Wange sah man die deutschen Farben.

+ Wer wollte, konnte mit der Museumsbahn anreisen. © Jana Wohlers

Wer mochte, der verwandelte den Erdbeermarktbesuch zu etwas ganz Besonderem und trat mit der historischen Museumseisenbahn die Fahrt zum Asendorfer Bahnhof an. Der jährlich von der Interessengemeinschaft veranstaltete Markt mauserte sich gestern zu einem Erfolgsfest für alle Generationen.

Pünktlich zum Anpfiff des ersten deutschen WM-Spiels kamen zahlreiche Besucher zu einem Public Viewing zusammen – mit einem Glas Erdbeerbowle in der Hand, versteht sich.