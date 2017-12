Transporter überschlägt sich und verteilt tausende Euromünzen auf der B6

Unfall vor Asendorf

+ Rund 20.000 Euro in Münzen ergossen sich am Donnerstagabend bei einem Unfall auf die B6.

Asendorf - Ein Transporter ist am Donnerstagabend kurz vor Asendorf mit einem Baum an der B6 kollidiert. Die Straße wurde für rund zwei Stunden gesperrt, weil sich tausende Euro in Münzen auf der Fahrbahn verteilt hatten.