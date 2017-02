TSV Asendorf stellt kostenlose Fankarte vor

Asendorf - Eine neue Satzung, Ehrungen, Vandalismus auf der Sportanlage sowie die Wahl zum „Sportler des Jahres“ standen auf der Agenda der Jahreshauptversammlung des TSV Asendorf.

Eine Neufassung der Satzung war an der Zeit, da die vorherige aus den 80er-Jahren stamme, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Diese wurde zeitgemäß umformuliert, überarbeitet und bei der Versammlung im Gasthaus Uhlhorn in Asendorf einstimmig angenommen. Für die Mitglieder ändert sich dadurch nichts.

Bei Arbeitseinsätzen im vergangenen Jahr wurde die Sportanlage gepflegt. Dafür dankte der Vorstand den Helfern und Sponsoren. Auch Randale zwischen Weihnachten und Silvester waren Thema bei der Versammlung. Dabei seien Banden und die Tartanbahn verschmiert sowie Stühle und Mülleimer beschädigt worden. Banden und Bahn seien größtenteils gereinigt worden. Jedoch werde erst nach der Grundreinigung sichtbar werden, ob dies ausreiche oder noch ein Stück der Bahn erneuert werden müsse.

TSV-Karte bringt Geld für Jugendarbeit

Die Handballspielgemeinschaft (HSG) Bruchhausen-Vilsen/Asendorf, gegründet von TSV Asendorf und TV Bruchhausen-Vilsen, hat 2016 das Sammelalbum „Mein Verein, meine Stars“ entworfen. Darin findet sich jeder mit seinem Konterfei wieder, der mit der HSG zu tun hat: sämtliche Jugend-, Damen- und Herrenmannschaften, die Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und der Vorstand. Auch die Hausmeister sind dabei. Und Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann, der das Vorwort beigesteuert hat. Das Album stellte sich als großer Erfolg heraus.

Während der Zusammenkunft wurde die neue TSV-Fankarte vorgestellt. Damit können alle Mitglieder des Vereins bei mehr als 60 000 Unternehmen online, aber auch in regionalen Geschäften Geld sparen und Punkte sammeln. Bei jedem Einkauf mit der Karte fließt vom Unternehmen bis zu ein Prozent der Einkaufssumme in die Vereinskasse. Mit dem Geld soll insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit unterstützt werden. Die TSV-Fankarte gibt es kostenfrei bei der TSV-Vorsitzenden Nicole Uhde unter Telefon 0173/6320642.

Des Weiteren wurde auf kommende Aktivitäten hingewiesen. Dazu zählen der Bau eines Ballfangzauns sowie einer überdachten Zuschauer-Tribüne. Die Bauanträge seien bereits gestellt.