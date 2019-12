Polizei stoppt Auto wegen defektem Bremslicht - am Ende gibt es zwei Strafverfahren

Aus einer Kleinigkeit ist am Dienstag ein doppeltes Strafverfahren geworden. Der Polizei war ein Wagen aufgefallen, an dem das Bremslicht defekt war. Doch das war nicht der Grund für die drohenden Strafen.

Asendorf - Bei der Polizeikontrolle eines Autos am Dienstag um 13.30 Uhr leiteten die Beamten am Ende zwei Strafverfahren ein, heißt es in einer Meldung der Polizei. Eigentlich wollten die Polizisten aus Syke nur auf einen technischen Defekt, ein defektes Bremslicht hinweisen.

Dann stellte sich bei der Kontrolle aber heraus, dass der 36-jährige Fahrer aus Sudwalde gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Halterin des Fahrzeugs ist seine Ehefrau, die auch davon wusste, teilte die Polizei weiter mit. Auf beide komme jetzt ein Strafverfahren zu - zum einen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zum anderen wegen der Duldung der Fahrt.