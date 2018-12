Asendorf ist finanziell gut aufgestellt

Graue - Von Vivian Krause. Der Rat der Gemeinde Asendorf hat bei seiner Sitzung am Dienstagabend im Gasthaus Steimke in Graue den Haushaltsplan für das Jahr 2019 einstimmig beschlossen. Kämmerer Hannes Homfeld stellte den Ratsherren das Zahlenwerk vor. Bürgermeister Heinfried Kabbert (Unabhängige Wählergemeinschaft) sagte, die Zahlen seien „nicht nur gut, sondern beruhigend“.

Laut dem Kämmerer ist die Gemeinde finanziell ausgesprochen gut aufgestellt, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Zunächst ging Homfeld auf den Ergebnishaushalt ein. Dieser schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von 109.200 Euro ab. „Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich wird erreicht“, sagte er. Auch mit Blick auf die Jahre 2020 bis 2022 rechnet Homfeld unter dem Strich mit einem Plus.

Die Überschussrücklage zum 31. Dezember dieses Jahres beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Diese kann in den kommenden Jahren verwendet werden, um Fehlbeträge auszugleichen. Laut Homfeld können dadurch mittel- bis langfristig Defizite im Haushalt aufgefangen werden.

Die Summe der Erträge im Ergebnishaushalt liege laut dem Zahlenwerk bei rund 2,9 Millionen Euro. Rund 2,6 Millionen Euro davon entfallen laut Hannes Homfeld auf Steuern und Abgaben, also die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung sowie die Hunde- und die Vergnügungssteuer. Die Einkommensteuerbeteiligung macht mit rund 1,2 Millionen Euro den größten Posten aus. Steuererhöhungen gibt es in Asendorf dieses Jahr nicht.

Steuerkraft ist leicht angestiegen

Einen großen Teil ihrer Einnahmen muss die Gemeinde Asendorf jedoch wieder abgeben, und zwar rund 2,3 Millionen Euro für die Samtgemeinde-, die Kreis- sowie die Gewerbesteuerumlage. Der Gemeinde Asendorf bleibt laut Homfeld von den Steuern voraussichtlich ein Eigenanteil von rund 202.921 Euro.

Die Samtgemeindeumlage wird sich voraussichtlich von 51 auf 54 Prozent und somit um rund 82.800 Euro auf 1, 2 Millionen Euro erhöhen. Der Hebesatz wird mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung der Samtgemeinde festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage sinkt von 47,5 im Jahr 2018 auf 45 Prozent und verringert sich somit um rund 40.200 Euro auf 998.000 Euro.

Die Berechnungsgrundlage für die Abgaben bildet die Steuerkraft der Gemeinde. Diese ist im Vergleich zum Jahr 2018 um rund 1,46 Prozent gestiegen, und zwar laut Homfeld auf rund 2,2 Millionen Euro.

Laut Hannes Homfeld sind 12.800 Euro für die Straßenbeleuchtung eingeplant, 24.200 Euro fließen in die Jugendarbeit, 103.100 Euro in die Gemeindestraßen und 56.900 Euro in die Pflege öffentlichen Grüns.

Liquide Mittel von 1,7 Millionen Euro

Anschließend befasste Homfeld sich mit dem Finanzhaushalt 2019, er blickte also „auf den Bankbestand der Gemeinde Asendorf“. Die liquiden Mittel betragen zum 1. Januar voraussichtlich rund 1,7 Millionen Euro; zum Jahresende liegt dieser Wert laut dem Kämmerer voraussichtlich bei etwa 1,6 Millionen Euro.

Die Gemeinde sei laut Homfeld insgesamt finanziell gut aufgestellt und schuldenfrei. Die veranschlagten Investitionen können mit vorhandenem Geldbestand finanziert werden. Dies gelte auch für die veranschlagten Investitionen in den Jahren 2020 bis 2022.

Für den Kauf von Grundstücken sind pauschal 150.000 Euro veranschlagt. Ob tatsächlich Grundstücke erworben werden, stehe nicht fest. Außerdem sind Ausgleichsmaßnahmen von 150.000 Euro für ein neues Baugebiet am Kapellenweg im Haushaltsplan veranschlagt, zeitgleich aber auch eine ebenso hohe Erstattung der Maßnahmen durch entsprechende Einnahmen von Dritten.

Für das Flurbereinigungsverfahren Brebber-Graue sind im Jahr 2019 Mittel in Höhe 140.000 Euro eingeplant, sowie in den Folgejahren Beträge zwischen 200.000 und 250.000 Euro.

Für die Erneuerung von Spielplätzen und den Kauf von Spielgeräten sind insgesamt 40.000 Euro im Investitionsprogramm vorgesehen.

Übrigens: Die Steuererträge pro Einwohner liegen laut Homfeld im Jahr 2019 in der Gemeinde Asendorf voraussichtlich bei 758 Euro. In allen anderen Gemeinden der Samtgemeinde sind die Zahlen höher: Im Flecken Bruchhausen-Vilsen sind es 1035 Euro, in Martfeld 780 Euro und in Schwarme 822 Euro.

