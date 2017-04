Asendorf und Felde gewinnen Trainingswettbewerb der Feuerwehren

Schnelligkeit und Präzision waren kürzlich auf der Sport- und Freizeitanlage Am Feuerwehrturm in Asendorf gefragt. 23 Mannschaften aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Hessen nutzten den zum 23. Mal von der Ortsfeuerwehr Asendorf ausgetragenen Trainingswettbewerb, um sich auf die kommende Saison der „Traditionellen Internationalen Feuerwehrwettbewerbe“ nach den Richtlinien des „Internationalen technischen Komitees für vorbeugenden Brandschutz und Feuerlöschwesen“ vorzubereiten. Die Teams mussten laut Pressemitteilung nach der Winterpause möglichst schnell und präzise eine Kupplungsübung und einen Löschangriff absolvieren. Zudem gab es einen Staffellauf mit einem sechs Meter langen Schwebebalken, einer 1,50 Meter hohen Wand und einer acht Meter langen Kriechröhre als Hindernisse. Über allem wachten Wertungsrichter aus Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, die ihren Blick für die anstehenden Wettbewerbe im In- und Ausland schärften. Am Ende überzeugten die Frauenteams aus Asendorf und Nieder-Bessingen (Hessen) sowie die Männermannschaften aus Felde und Asendorf mit und ohne Alterspunkte beim ersten Saisonstart. Landeswettbewerbsleiter Cord Brinker wünschte allen teilnehmenden Gruppen für die Feuerwehrolympiade im Juli in Österreich viel Glück. Unser Bild ist bei der Siegerehrung entstanden.