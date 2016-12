Aschenputtel kann auch reiten

Buntes Programm bei Weihnachtsfeier des RFC Niedersachsen-Eiche

+ Die Reiter hatten sich für ihre Auftritte schick gemacht.

Kleinenborstel - Ein paar gemütliche, unterhaltsame Stunden verbrachten zahlreiche Mitglieder sowie deren Angehörige und Freunde bei der Weihnachtsfeier des Reit- und Fahrclubs (RFC) Niedersachsen-Eiche in der Kiwitt-Reithalle in Kleinenborstel. Neben Glühwein, Waffeln, Kuchen und Bratwurst erwartete die Zuschauer ein buntes Programm, das die Reiter, Voltigierer und Fahrer in den vergangenen Wochen mithilfe ihrer Trainer vorbereitet hatten.

So hatten die jüngeren Reiter eine Nummer zum Märchen „Aschenputtel“ einstudiert. Die Springer wollten laut Pressemitteilung etwas Spannung in die Halle bringen, sie traten in zwei Gruppen gegeneinander an. Auch die Kutschfahrer waren schnell unterwegs. Engel, Indianer, Cowboys und Prinzessinnen waren auf dem Pferderücken zu sehen. Die älteren Reiter hatten sich eine Quadrille überlegt.

Einen witzigen Programmpunkt hatte Karin Köster nach dem „Hippolini-Konzept“ erarbeitet. Vor den Augen der Zuschauer nahm ein Weihnachtsmann die Hilfe seiner Engel in Anspruch, die Geschenke brachten, während er in seinem Schaukelstuhl schlief. Köster ist seit November zertifizierte Hippolini-Lehrkraft. Hippolini ist eine Reitlehrmethode mit einem spielerischen Gruppenkonzept für den Einstieg im Kindergarten- oder Grundschulalter.

Die vier Voltigiergruppen des RFC zeigten ebenfalls auf kreative Weise ihr Können. Die Kleineren spielten Wichtel, die Großen nahmen das Publikum mit auf eine Reise durch verschiedene Musik-Zeitalter. So versetzten sie ihre Zuschauer in die 1980er-Jahre zurück und voltigierten zu „König der Löwen“-Musik. Auch die Voltigierer hatten eine Darbietung mit dem Weihnachtsmann und seinen Gehilfen einstudiert.

Am Ende der Feier kam ein Weihnachtsmann zu Besuch, er hatte einen Sack voller Geschenke dabei. „Ganz tapfer wurden Gedichte und Weihnachtslieder präsentiert, und das Publikum stimmte beim letzten Lied mit ein“, erzählt RFC-Pressewartin Anika Hammer-Jacob.

Pünktlich zur Weihnachtsfeier ist auch eine Vereinszeitung erschienen. Sie ist im Internet zu finden:

www.rfc-niedersachsen-eiche.de