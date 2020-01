„Après-Ski-Dorf“ öffnet seine Türen

Familie Stummer ist auf schlechtes Wetter vorbereitet

+ © NALA HARRIES Alex Stummer, Henry Stummer junior und Vater Henry Stummer (von links) stecken derzeit noch in den Vorbereitungen für die Eröffnung. © NALA HARRIES

Br.-Vilsen - Die Schaustellerfamilie Stummer aus Bruchhausen-Vilsen lädt auch in diesem Jahr wieder in ihr „Après-Ski-Dorf“ am Bahnhof im Flecken ein. Derzeit sind Vater Henry Stummer und seine Söhne Alex und Henry sowie einige andere Helfer noch dabei, im großen Zelt alles schick für die Eröffnung am Samstag zu machen.