Ab April: „Weingarage“ Vilsen

Br.-Vilsen - Die geschäftliche Entwicklung im Ortskern Vilsen ist derzeit im vollen Gang. Neben der Neueröffnung der Kette „Easy Fitness“ und der Schließung des Fotostudios Behrens (wir berichteten) gibt es auch im Geschäft der ehemaligen Fleischerei Hustedt an der Bahnhofstraße Veränderungen. Nach längerem Leerstand wird der Martfelder Harald Nelson dort ab April ein Angebot an Weinen, Ölen und „schrägen Spirits“, wie er die Spirituosen nennt, anbieten.

Seit 1991 lebt Harald Nelson mit seiner Frau in Martfeld. Er ist Einkäufer für Wein im Getränkefachgroßhandel und hat eine Weinausbildung. Im Mai 2013 öffnete die „Weingarage“ Martfeld. Ab April 2019 wird sie zur „Weingarage“ Vilsen. Dafür wird derzeit die ehemalige Fleischerei umgebaut.

Mehr als 120 Weine und Sekte aus europäischen Ländern, kretisches Olivenöl, Oliven und Meersalz von Familie Paterakis sowie Balsamico di Modena werden dort erhältlich sein. „Ausgesuchte seltene und besondere Spirituosen und eine Weinauswahl meines Kollegen Carsten Kraft aus Gehlbergen werden das Angebot bereichern“, sagt Nelson. Regelmäßige Weinabende sind geplant.

Die Eröffnung der „Weingarage“ Vilsen an der Bahnhofstraße 38 findet am 5. April statt. Zu erreichen ist sie unter Telefon 01590/1363609 sowie ab dem 1. April per E-Mail an wein@weingarage-vilsen.de und im Internet unter: www.weingarage-vilsen.de.

Die Öffnungszeiten: donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr (vor Feiertagen von 15 bis 19 Uhr). neu